Catherine Zeta-Jones filmează România. Ce spune celebra actriță despre București

Luni dimineață, actrița a ținut să transmită un mesaj video admiratorilor ei din România. Astfel, înainte de răsăritul soarelui, Catherine Zeta-Jones a realizat un filmuleț în care a prins cadre din centrul Capitalei, pe care l-a postat pe Instagram, cu descrierea: ” Morning has broken in Bucharest! And Morticia Addams is waking up! Working girl. Good morning all.” ( n.r. Este dimineață în București! Iar Morticia Addams se trezește! Fată muncitoare. Bună dimineața, tuturor!)

“Soarele nu a răsărit încă în București, dar eu sunt gata să mă pregătesc pentru a deveni Morticia Addams. Dar afară… frumosul București. Bună dimineața!”, a transmis celebra actriţă.

Cunoscuta actriță va interpreta rolul Morticiei Addams în serialul „Familia Addams”, regizat de Tim Burton, unde va juca alături de câțiva actori români.

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, este unul dintre artiștii care face parte din deja celebra producție americană. El va interpreta rolul majordomului familiei Addams, Lurch, iar Victor Dorobanţu va avea rolul Thing.

Cu câteva săptămâni în urmă, actriţa spunea: „Voi începe în curând filmările în România. Sunt foarte încântată să lucrez cu minunatul Tim Burton, cu cei care se ocupă de costume şi machiaj am mai lucrat. Cu Luis Guzman am filmat şi în Traffic. Va fi o prietenie minunată. Abia aştept să filmez.”

Serialul va prezenta povestea lui Wednesday, mezina familiei Adams, care se va deplasa la Nevermore Academy.

