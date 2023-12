S-a aflat cauza morții lui Matthew Perry. Concluziile din raportul de expertiză medico-legală

Actorul Matthew Perry, care a interpretat personajuluChandler Bing în serialul celebru "Friends", a fost găsit fără viață "în piscina reşedinţei sale", pe 28 octombrie. Acum, Departamentului de medicină legală din Los Angeles a anunțat cauza morții.

Sursa foto: Profimedia Images

Moartea actorului Matthew Perry a fost definită drept un accident ca urmare a "efectelor acute ale ketaminei", potrivit Departamentului de medicină legală al comitatului Los Angeles, a transmis, sâmbătă, PA Media/dpa.

O examinare post-mortem a concluzionat că Perry a murit din cauza efectelor acute ale ketaminei, printre factorii care au contribuit la deces numărând-se "înec, boală coronariană şi efectele buprenorfinei", analgezic utilizat pentru a trata tulburările ce apar din cauza consumului de opioide.

"Modalitatea morţii este accidentul", a confirmat Departamentul de medicină legală.

Conform medicului legist Raffi Djabourian,"la nivelurile ridicate de ketamină găsite în mostrele de sânge post-mortem, principalele efecte letale ar fi atât suprastimularea cardiovasculară cât şi depresia respiratorie".

"Înecul contribuie ca urmare a probabilităţii scufundării în piscină după ce şi-a pierdut conştienţa; boala arterială coronariană contribuie din cauza exacerbării efectelor miocardice induse de ketamină asupra inimii".

Cauza morţii a fost făcut publică la câteva zile după ce Aniston a dezvăluit că discutase cu el prin mesaje în dimineaţa zilei în care a murit.

În timpul vieţii, Perry a vorbit deschis despre lupta sa cu abuzul de substanţe şi cu dependenţa şi a înfiinţat chiar un adăpost pentru bărbaţii care se confruntă cu probleme similare.

După dispariţia sa, a fost înfiinţată în numele său o fundaţie ce îşi propune să îi ajute pe cei care se luptă cu dependenţa de substanţe.

Actorii principali din Friends, mesaje tribut în memoria lui Matthew Perry | Ross, Rachel, Monica, Joe și Phoebe îl plâng pe Chandler

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer împărtășesc amintiri despre Matthew Perry, cel de-al șaselea membru al distribuției de bază a sitcom-ului Friends.

Celebrul actor, care l-a interpretat pe Chandler Bing, a murit pe 28 octombrie, la vârsta de 54 de ani.

Iată ce mesaje emoționante au transmis Ross, Rachel, Monica, Joe și Phoebe, în memoria lui Matthew Perry.

Matt LeBlanc, Joe din Friends: "Cu inima strânsă îmi iau rămas bun"

Matt LeBlanc, care l-a interpretat pe Joey Tribianni, cel mai bun prieten al lui Chandler, și-a amintit de Perry cu o serie de fotografii împărtășite pe Instagram.

"Cu inima strânsă îmi iau rămas bun", a scris LeBlanc. "Momentele pe care le-am petrecut împreună sunt, sincer, printre cele mai frumoase din viața mea. A fost o onoare să împart scena cu tine și să te numesc prietenul meu. Voi zâmbi mereu când mă voi gândi la tine și nu te voi uita niciodată. Niciodată. Desfă-ți aripile și zboară frate, ești în sfârșit liber. Cu multă dragoste. Și cred că vei păstra cei 20 de dolari pe care mi-i datorezi.”

Courteney Cox, Monica din Friends: "Îmi lipsești în fiecare zi"

În propriul său omagiu, Courteney Cox a amintit de simțul umorului caracteristic lui Perry, împărtășind o scenă pe care acesta a ajutat-o să o orchestreze.

"Sunt atât de recunoscătoare pentru fiecare moment petrecut cu tine, Matty, și îmi lipsești în fiecare zi.

Când lucrezi cu cineva atât de îndeaproape cum am lucrat eu cu Matthew, sunt mii de momente pe care aș vrea să le pot împărtăși. Deocamdată, iată unul dintre preferatele mele.

Pentru a povesti puțin, Chandler și Monica trebuiau să aibă o aventură de o noapte în Londra. Dar, datorită reacției publicului, a devenit începutul poveștii lor de dragoste. În această scenă, înainte de a începe să filmăm, mi-a șoptit o replică amuzantă pe care să o spun. Făcea adesea lucruri de genul acesta. Era amuzant și amabil."

Jennifer Aniston, Rachel din Friends: "Te iubesc atât de mult și știu că acum ai scăpat de orice durere"

Jennifer Aniston a subliniat, de asemenea, umorul lui Perry. Actrița a inclus o fotografie cu Perry făcând-o să râdă, despre care a dezvăluit că i-a trimis odată un mesaj cu textul: "Să te fac să râzi mi-a făcut ziua mai bună."

"Oh, Doamne, asta a fost o lovitură profundă… Faptul că a trebuit să-mi iau rămas bun de la Matty al nostru a fost un val nebunesc de emoții pe care nu l-am mai trăit niciodată. Cu toții experimentăm pierderi la un moment dat în viața noastră. Pierderea vieții sau pierderea iubirii.

A fi capabil să te AȘTEPȚI cu adevărat la această suferință îți permite să simți momentele de bucurie și recunoștință pentru că ai iubit pe cineva atât de profund. Și noi l-am iubit profund. A fost o parte atât de importantă din ADN-ul nostru.

Întotdeauna am fost noi șase. Aceasta a fost o familie aleasă care a schimbat pentru totdeauna cursul a ceea ce am fost și a ceea ce avea să fie calea noastră. Pentru Matty, el ȘTIA că îi place să facă oamenii să râdă. După cum spunea chiar el, dacă nu auzea „râsul”, credea că va muri. Viața lui depindea literalmente de asta. Și a reușit să facă exact asta.

Ne-a făcut pe toți să râdem. Și să râdem din greu. În ultimele două săptămâni, am răsfoit mesajele pe care ni le-am trimis unul altuia. Râzând și plângând, apoi râzând din nou. Le voi păstra pentru totdeauna. Am găsit un text pe care mi l-a trimis de nicăieri într-o zi. Spune totul. (Vezi al doilea slide…).

Matty, te iubesc atât de mult și știu că acum ești complet împăcat și ai scăpat de orice durere. Vorbesc cu tine în fiecare zi… uneori aproape că te pot auzi spunând „ai putea fi mai nebun?”.

Odihnește-te, frățioare. Întotdeauna mi-ai făcut ziua mai bună…", a scris Jennifer Aniston, pe Instagram.

David Schwimmer, Ross din Friends: "Aveai inimă. Cu care ai fost generos și pe care ai împărțit-o cu noi"

David Schwimmer i-a adus un omagiu colegului său cu o fotografie retrospectivă, făcută în episodul „The One With all the Thanksgivings” din sezonul 5 al serialului.

"Matty, Îți mulțumesc pentru zece ani incredibili de râs și creativitate.

Nu voi uita niciodată sincronizarea și livrarea ta comică impecabilă. Puteai să iei o linie dreaptă de dialog și să o îndoi după bunul tău plac, rezultând ceva atât de original și neașteptat de amuzant încât, chiar și acum, talentul tău mă uimește.

Și aveai inimă. Cu care ai fost generos și pe care ai împărțit-o cu noi, astfel încât am putut crea o familie din șase străini.

Această fotografie face parte din unul dintre momentele mele preferate cu tine. Acum mă face să zâmbesc și să mă întristez în același timp.

Mi te imaginez acolo sus, undeva, în același costum alb, cu mâinile în buzunare, privind în jur…

„Ar putea fi mai mulți nori?”", a scris actorul pe Instagram.

Lisa Kudrow, Phoebe din Friends: "Îți mulțumesc pentru cei mai buni 10 ani pe care o persoană îi poate avea"

Lisa Kudrow a împărtășit, de asemenea, o imagine veche cu Matthew Perry, povestind despre prietenia lor îndelungată și despre influența sa asupra întregului grup.

„După ce am filmat episodul pilot, Friends Like Us, a fost acceptat, am fost imediat la NBC Upfronts. Apoi…

Tu ai sugerat să jucăm poker și ai făcut să fie atât de distractiv în timp ce noi ne-am apropiat inițial. Îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc pentru că m-ai făcut să râd atât de tare la ceva ce ai spus, încât mă dureau mușchii și îmi curgeau lacrimi pe față ÎN TOATE ZILELE.

Mulțumesc pentru că ți-ai deschis inima într-o relație în șase direcții care a necesitat compromisuri. Și multă „vorbărie”. Îți mulțumesc pentru că ai apărut la serviciu când nu te simțeai bine și apoi, ai fost complet genial.

Îți mulțumesc pentru cei mai buni 10 ani pe care o persoană îi poate avea. Mulțumesc că ai avut încredere în mine.

Mulțumesc pentru tot ce am învățat despre GRAȚIE și IUBIRE prin faptul că te-am cunoscut.

Mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut cu tine, Matthew”, a scris Lisa pe contul ei de Instagram.