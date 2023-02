Celebra cutie cu bomboane din filmul "Forrest Gump”, vândută cu 25.000 de dolari, la o licitaţie de Ziua Îndrăgostiților

Franciza americană Ripley’s Believe It or Not! a cumpărat binecunoscuta recuzită la timp pentru Ziua Îndrăgostiţilor, pe 14 februarie.

Cutia, care este semnată de Hanks, este marcată ca având greutatea de 23 de uncii, deşi cutia a fost umplută cu doar patru uncii de nisip, astfel încât să nu cadă din poala actorului în timpul filmării.

"Forrest Gump” urmăreşte povestea plină de căldură a personajului omonim, care ajunge să ia parte accidental la unele dintre cele mai mari evenimente de la sfârşitul secolului al XX-lea.

Filmul a câştigat şase premii Oscar în 1995, inclusiv statuetele pentru „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor” pentru Hanks.

