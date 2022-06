Diney+ s-a lansat în România

Platforma are asigurate urnătoarele funcţii - adăugarea filmelor favorite pe listă la fel ca pe Netflix, GroupWatch (vizionează împreună cu prietenii tăi, chiar şi atunci când vă aflaţi în locuri diferite) şi subtitrări în numeroase limbi (inclusiv limba română). Filmele pot fi vizionate în format HD, Ultra-HD, HDR şi IMAX Enchanced, 4K UHD, Dolby Vision şi Dolby Atmos pe dispozitivele compatibile, fără costuri suplimentare.

Platforma cuprinde sute de filme şi seriale marca Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic şi STAR. În categoria Disney poţi viziona cele mai noi filme pentru copii - Regatul de Gheaţă, Regele Leu, Aladdin, Piraţii din Caraibe, chiar şi animaţii mai vechi ca Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici sau Cartea Junglei.

În categoria Pixar poţi găsi animaţii 3D captivante pentru toate vârstele - Povestea Jucăriilor, Incredibilii, Maşini sau Neînfricata. Dacă eşti fan filmelor cu supereroi, poţi găsi un catalog vast cu toate filmele cu Răzbunătorii, Eternii şi Gardienii Galaxiei, Căpitanul America, Thor, Omul de Oţel, Hulk, Doctor Strange, Căpitanul Marvel, Pantera Neagră, Shang-Chi, Omul Furnică, Văduva Neagră, X-Men şi Cei Patru Fantastici.

Pachetul include noile seriale Loki, Căpitanul America şi Soldatul Iernii, WandaVision, Ms Marvel, Hawkeye şi Moon Knight. Singurul supererou momentan indisponibil este Omul-Păianjen, filmele fiind parţial sub proprietatea companiei Sony, iar câteva dintre ele sunt disponibile pe Netflix, însă poţi să vizionezi cinci seriale de animaţie cu îndrăgitul personaj.

Disney vă oferă un pachet complet cu toată franciza Războiul Stelelor, de la filme şi seriale la animaţii, inclusiv Mandalorian şi Obi-Wan Kenobi. Să nu uităm desigur de documentarele de pe National Geographic- Povestea lui Jacques Cousteau, Gordon Ramsay -Călător cu gust, Apollo -Misiunile spre Lună, Secretele Balenelor, Dezastre în aer, Megastructuri Naziste, şi multe altele.

În cele din urmă, STAR vă oferă animaţii pentru adulţi ca Famila Mea Dementă, Familia Simpsons, Futurama, dar şi filme ca Moarte pe Nil, seriale reality-show ca The Kardashians, comedii romantice vechi, seriale dramatice ca Anatomia lui Grey, şi seriale horror ca Walking Dead. informează Mediafax.

În pachet sunt incluse filme clasice recent achiziţionate de la 21st Century Fox - Greu de Ucis,Terminatorul, Titanic, Avatar şi Alien. Un abonament lunar costă 29,99 lei, iar un abonament anual costă 299,90 lei.

Disney Plus vă oferă divertisment nelimitat, mii de ore de seriale TV, filme şi producţii originale, funcţia Multiple Devices Icon, disponibil pe dispozitivele tale preferate, căci poţi viziona pe 4 ecrane simultan pe dispozitivele preferate.

Platforma are şi un sistem de control parental uşor de folosit.Platforma conţine şi câteva filme violente, precum Deadpool, şi seriale de animaţie pentru adulţi cu umor vulgar, plus alte producţii neadecvate şi interzise minorilor cu vârste sub 16-18 ani.