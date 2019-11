Ed Sheeran, într-o nouă ipostază în fața fanilor! Va avea un rol-surpriză în noul film Star Wars

foto- Instagram

Artistul britanic de talie mondială, Ed Sheeran, a pregătit o surpriză uriașă pentru fani.

După ce a terminat turneul Divide și a anunțat că ia o pauză de la muzică pentru un an și jumătate, Ed Sheeran apare în fața tuturor în ipostaza de actor. A obținut un rol în cel mai nou film Star Wars, The Rise of Skywalker.

Un clip video din spatele camerelor de filmare a apărut recent pe internet și îl arată pe artist pe platou îmbrăcat într-un costum de Stormtrooper, un soldat fictiv.

"Star Wars, The Rise of Skywalker" e regizat de J.J. Abrams și îi are în distribuție pe Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, Mark Hamill, Oscar Isaac. Va avea premiera în cinematografele din România pe 20 decembrie 2019.