Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar pentru filmele „Titanic" și „Avatar", a murit

Jon Landau, care a lucrat îndeaproape cu regizorul James Cameron, a murit la vârsta de 63 de ani | Sursă foto: Profimedia Images

Jon Landau, un producător premiat cu Oscar care a lucrat îndeaproape cu regizorul James Cameron la filmele „Titanic" și seria „Avatar", a murit la vârsta de 63 de ani, potrivit AP.

Alan Bergman, co-președintele Disney Entertainment, a anunțat moartea lui Landau într-o declarație făcută sâmbătă. Nu a fost indicată cauza decesului.

„Jon a fost un vizionar al cărui talent extraordinar și pasiune au adus la viață pe marele ecran unele dintre cele mai de neuitat povești. Contribuțiile sale remarcabile la industria cinematografică au lăsat o amprentă de neșters și va fi profund regretat. A fost un producător iconic și de succes, dar o persoană și mai bună și o adevărată forță a naturii care i-a inspirat pe toți cei din jurul său", a declarat Bergman.

Parteneriatul lui Landau cu Cameron a dus la trei nominalizări la Oscar și la câștigarea premiului pentru cel mai bun film pentru „Titanic" din 1997. Împreună, cei doi sunt responsabili pentru unele dintre cele mai mari superproducții din istoria cinematografiei, inclusiv „Avatar" și continuarea sa, „Avatar: The Way of Water".

Cariera lui Landau a început în anii 1980 ca manager de producție și a urcat treptat în ierarhie până când a preluat rolul de producător la „Titanic", epopeea costisitoare a lui Cameron despre infamul dezastru. Pariul a dat roade: „Titanic" a devenit primul film care a depășit 1 miliard de dolari încasări la box-office-ul mondial și a continuat să câștige 11 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

„Nu pot juca, nu pot compune și nu pot face efecte vizuale. Cred că de aceea sunt producător", a spus Landau în timp ce accepta premiul împreună cu Cameron.

Parteneriatul lor a continuat, Landau devenind unul dintre directorii de top ai Lightstorm Entertainment a lui Cameron. În 2009, cei doi au văzut cum „Avatar", o epopee SF filmată și prezentată în cinematografe cu ajutorul tehnologiei 3D revoluționare, a depășit succesul de box-office al filmului „Titanic". Acesta rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Continuarea sa, „Avatar: The Way of Water", ocupă locul al treilea pe listă.

Landau a fost un jucător-cheie în franciza „Avatar", care a înregistrat întârzieri frecvente ale lansării „The Way of Water". Landau a apărat progresul sequel-ului și planurile ambițioase ale lui Cameron de a filma mai multe sequel-uri deodată pentru a menține franciza în viață.

„Multe s-au schimbat, dar multe nu s-au schimbat", a declarat Landau pentru The Associated Press în 2022, cu câteva luni înainte de lansarea sequel-ului. „Unul dintre lucrurile care nu s-a schimbat este: de ce apelează oamenii la divertisment astăzi? La fel ca atunci când a fost lansat primul „Avatar", o fac pentru a evada, pentru a scăpa de lumea în care trăim."

Landau a fost numit vicepreședinte executiv al filmelor de lung metraj la 20th Century Fox când avea 29 de ani, ceea ce l-a determinat să supravegheze succese majore precum „Home Alone" și continuarea sa, precum și „Mrs. Doubtfire" și „True Lies", unde a început să lucreze îndeaproape cu Cameron.