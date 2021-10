House of The Dragon: HBO Max a lansat primul trailer al celui mai așteptat serial al anului 2022

Prezentarea oficială a lansării serviciului HBO Max în Europa care a fost făcută astăzi a fost însoţită de primele imagini din serialul „Urzeala tronurilor - Casa dragonului/ Game of Thrones - House of the Dragon”, prequel al „GOT”.

Serialul fantasy este bazat pe cartea lui George R.R. Martin, iar acțiunea acestuia se petrece cu 200 de ani înainte de căderea tronului de fier. Cartea se centrează pe istoria familiei Targaryen.

Trailerul nu dezvăluie prea multe despre intrigă, însă prezintă actorii care interpretează personajele principale: Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans, și Olivia Cooke. Distribuția îi mai include și pe Eve Best, Sonoya Mizuno, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson,Gavin Spokes, Ryan Corr, Jefferson Hall, Emily Carey, Milly Alcock, David Horovitch și Fabien Franke.

Așa cum ne așteptam, nu lipsesc luptele cu săbii și referințele la dragoni în dialog: ”Visele nu ne-au făcut regi. Dragonii au făcut asta” (“Dreams didn’t make us kings. Dragons did”)

HBO nu a oferit o dată pentru lansare; ce se știe până acum este că acesta va apărea în 2022.

