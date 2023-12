Lee Sun-kyun, actor dintr-un film premiat cu Oscar, găsit mort la 48 de ani

Actorul Lee Sun-kyun din Parazit, o comedie neagră și thriller sud-coreean, a fost găsit mort.

Sursa foto: Profimedia Images

Actorul sud-coreean Lee Sun-kyun, cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul Parazit, premiat cu Oscar, a fost găsit mort, într-o aparentă sinucidere.

În vârstă de 48 de ani, Lee Sun-kyun a fost identificat de poliția din Seul după ce ar fi fost găsit inconștient într-o parcare, pe 27 decembrie, a anunțat agenția de presă Yonhap, conform Sky News.

Lee Sun-kyun era anchetat pentru consum de droguri.

La începutul zilei de miercuri, soția actorului a anunțat poliției că Lee a plecat de acasă și că a găsit ceea ce părea a fi un bilet de adio.

Actorul a fost interogat de trei ori de poliție, ultima dată timp de 19 ore, în weekend.

Legile privind drogurile din Coreea de Sud sunt deosebit de severe, iar infracțiunile legate de droguri sunt pedepsite, de obicei, cu cel puțin șase luni și până la 14 ani de închisoare.

Lee Sun-kyun a susținut că a fost păcălit să ia droguri de o chelneriță dintr-un bar, care a încercat apoi să îl șantajeze.

Cunoscut pentru rolul lui Park Dong-ik, tatăl bogat din comedia-thriller Parazit din 2019, Lee, alături de colegii săi de distribuție, a câștigat un premiu Screen Actors Guild Award pentru eforturile depuse în acest film.

"Parazit" a câștigat patru premii Oscar, inclusiv cel mai bun film la ediția din 2020.

Lee Sun-kyun, născut în 1975, a avut roluri principale în filme sud-coreene precum thrillerul "Helpless" din 2012 și "All About My Wife" din 2014.

El a jucat rolul principal în primul serial original în limba coreeană al Apple TV+, care a fost lansat în 2021, potrivit Mediafax.