A murit Norman Lear. Celebrul scenarist şi producător american avea 101 ani

Scenaristul şi producătorul Norman Lear, legedă TV, a murit la vârsta de 101 ani.

Norman Lear a revoluţionat comedia americană cu seriale la începutul anilor '70, precum "All in the Family" şi "Sanford and Son". Acesta a murit marţi, a confirmat Variety. El avea 101 ani.

Producţiile lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale şi sociale serioase ale vremii - rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam.

Printre realizările lui Lear pe marele ecran se numără scenariile pentru "Come Blow Your Horn" (1963); "The Night They Raided Minsky's" (1968); "The Thief Who Came to Dinner" (1971); "Stand By Me" (1986) şi "The Princess Bride" (1987), ambele regizate de fostul coleg de scenă din "All in the Family" Rob Reiner; şi "Fried Green Tomatoes" (1991). A scris şi regizat comedia acidă din 1971 despre industria tutunului "Cold Turkey".

Lear a susţinut întotdeauna că formula de bază pentru comediile sale se reduce întotdeauna la esenţial: "Să-i faci să râdă".