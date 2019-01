Premiile Oscar. Gala s-ar putea desfășura fără un prezentator, pentru prima dată în ultimii 30 de ani

Gala de decernare a premiilor Oscar, cea mai urmărită ceremonie organizată la Hollywood, ar trebui să se deruleze fără prezentator principal pentru prima dată în ultimii 30 de ani, după retragerea actorului Kevin Hart în urma unor polemici generate de câteva mesaje mai vechi ale sale, publicate pe Twitter şi considerate homofobe, informează AFP.



Organizatorii ceremoniei nu au anunţat încă în mod oficial acest lucru, însă mai multe surse din industria cinematografică au confirmat că pregătirile pentru cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar, ce va avea loc pe 24 februarie, nu includ un prezentator principal, întrucât Academia de film americană, care organizează evenimentul, nu a putut să găsească un înlocuitor.



Pentru prima dată după 1989, show-ul va fi privat un prezentator principal, supranumit "Mister Loyal", care asigură tranziţiile între momentele de înmânare a prestigioaselor statuete şi secvenţele umoristice în care gazda galei Oscarurilor spune glume pe scenă.



Potrivit unor profesionişti din industria de divertisment, care au menţionat scăderea audienţelor acestei gale televizate, absenţa unui prezentator principal ar putea reprezenta mai degrabă o veste bună.



"Tot răul spre bine, pentru că oamenii spun de mulţi ani că acest format - acelaşi începând din 1953 - are nevoie de schimbare, iar ei încearcă să reducă durata" galei, a declarat pentru AFP Tim Gray, colaborator al revistei Variety, specializat în ceremoniile de la Hollywood.



"Personal, cred că este o idee genială să nu existe un prezentator", a adăugat el.



Precedenta ceremonie organizată fără prezentator principal, în 1989, a rămas totuşi în memoria Hollywoodului ca una dintre cele mai stânjenitoare din istorie, din cauza unui secvenţe de deschidere ce a fost complet ruinată de notele muzicale ale actorului Rob Lowe, care a falsat îngrozitor pe scenă alături de o falsă Albă ca Zăpada.



La începutul lunii decembrie, la două zile după ce a anunţat că va fi prezentatorul celei de-a 91-a ediţii a galei Oscar, Kevin Hart a renunţat brusc la această onoare, după reapariţia în presă a unor mesaje pe Twitter în care starul de culoare îi lua în derâdere pe homosexuali.



Într-o înregistrare video publicată pe reţelele de socializare, actorul american de 39 de ani a spus că a "răspuns de mai multe ori întrebărilor generate de acel scandal" şi că preferă să se retragă din ceremonie decât să îşi ceară scuze. Ulterior, starul a spus că regretă "cuvintele (sale) nedelicate", într-un mesaj adresat "comunităţii LGBTQ".



"Am evoluat şi vreau să pot continua să o fac. Obiectivul meu este să îi unesc pe oameni, nu să îi divizez", a declarat Kevin Hart.



"O sarcină ingrată"



Ultimele două ediţii ale galei de decernare a premiilor Oscar au fost prezentate de actorul de comedie Jimmy Kimmel. Gala din 2018 a fost urmărită de doar 26,5 milioane de telespectatori, în contextul în care ediţia din 2014 a avut o audienţă de 43 de milioane de telespectatori.



Se pare ca Jimmy Kimmel nu a dorit să îl înlocuiască pe Kevin Hart, nici actorul Chris Rock şi prezentatoarea TV Ellen DeGeneres, care au fost la rândul lor, de mai multe ori, prezentatori principali ai evenimentului.



"Cred că mulţi oameni, în special când vine vorba despre Oscaruri, consideră în prezent că nu merită efortul să accepţi să prezinţi (o ceremonie de premiere, n.r.), pentru că acest rol aduce asupra ta o atenţie prea mare", a spus Tim Gray.



"Este o sarcină mai degrabă ingrată. Mulţi prezentatori au spus că este o muncă foarte dificilă, pentru că ajungi într-o sală în care se găsesc 3.000 de oameni şi tot ce îi interesează este să vadă cine a câştigat în fiecare categorie", a continuat acelaşi specialist.



Contactată de AFP, Academia de film americană (AMPAS), care organizează galele Oscar, a refuzat să facă declaraţii pe această temă. Însă, potrivit mai multor site-uri şi reviste specializate, staruri de cinema se vor succeda pe scenă pentru a prezenta câştigătorii fiecăreia dintre cele 24 de categorii.



"Oscarurile au avut cu regularitate prezentatori multipli în anii 1970 şi 1980, iar transmisia televizată a funcţionat foarte bine", a subliniat Dave Karger, corespondent al site-ului IMDb.



"Deci, dacă producătorii galei sunt capabili să găsească în acest an mari staruri pentru a juca în mici scenete şi pentru a înmâna premii, cred că spectacolul nu va avea deloc de suferit" în absenţa unui prezentator principal, a declarat el pentru AFP.



Pentru Tim Gray, cea mai mare provocare rămâne transformarea unui spectacol lung de trei ore într-un show amuzant: "Situaţia îi va constrânge să dea dovadă de imaginaţie", a rezumat el.