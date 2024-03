Emma Stone și Cilian Murphy, premiul Oscar la categoria ”cel mai bun actor”

"Oppenheimer", drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, în regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorită câștigând 7 premii Oscar, printre care şi cel pentru cel mai bun film, în cadrul celei de-a 96-a gale a premiilor Oscar, desfășurata duminică seară la Hollywood.

Actorul irlandez Cillian Murphy a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer, considerat părintele bombei atomice. Regizorul filmului "Oppenheimer", Christopher Nolan, a câștigat premiul pentru regie.

"Am făcut un film despre un om care a creat bomba atomică şi, de bine sau de rău, trăim în lumea lui Oppenheimer. Aşa că aş dori să dedic acest premiu celor care luptă pentru pace din întreaga lume", a declarat Cillian Murphy după ce a primit trofeul.

O dramă de 3 ore despre ştiinţă, politică şi responsabilitate morală, "Oppenheimer" s-a dovedit a fi şi un neașteptat succes de casă, adunând încasări de 953,8 milioane de dolari dar şi laudele criticilor.

"Oppenheimer" este primul film în regia lui Christopher Nolan care se impune la categoria cel mai bun film. Nolan este cunoscut pentru producții precum trilogia "The Dark Knight", "Inception" sau "Memento".

Cea mai bună actriță

Emma Stone a primit Oscarul pentru cea mai bună interpretare feminină cu rolul unei femei înviate din morţi în comedia neagră "Poor Things". Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar din cariera actriţei, care a câştigat şi în 2016 cu rolul din musicalul "La La Land". "Mă simt cu adevărat copleşită", a spus ea când a primit premiul, potrivit Agerpres.

Cursa pentru cea mai bună actriţă a fost considerată foarte strânsă, Lily Gladstone fiind la rândul ei nominalizată pentru rolul din "Killers of the Flower Moon". Dacă ar fi câştigat, Gladstone ar fi devenit prima actriţă amerindiană laureată a Oscarului.



La categoriile pentru roluri secundare, premiul Oscar a fost cucerit de Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") şi de Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers"), ambii actori aflaţi la primul Oscar din carieră.

Câştigătorii au fost aleşi prin vot de cei aproximativ 10.500 de membri ai Academiei Americane de Film.