Imagini virale cu o veveriţă care şi-a înscenat moartea pentru a le capta atenţia stăpânilor ei: "Aşa ceva nu am mai văzut"

Imaginile, devenite virale pe internet, o arată pe veverița încercând să dărâme o coadă de mătură peste ea cu scopul de a-şi înscena moartea. Totul pentru a atrage atenţia stăpânilor ei.

Pentru că nu a reuşit din prima, veverița s-a așezat strategic sub coada de matură şi s-a întins pentru a se preface că ar fi fără suflare.

Tot strategic, a urmărit atentă şi reacția stăpânei sale. Momentul a continuat spre deliciul internauţilor ale căror reacţii nu au întârziat să apară.

The cutest video today! ?

This flying squirrel ?️ tried to fake his death while staging the crime scene! ?? Must watch! ?? pic.twitter.com/Q5zVEKT2KU