Ghidul amatorului de oenoturism în România (P)

Turismul viticol a luat amploare în România în ultimii ani, o dată cu creșterea substanțială a numărului de crame, a spațiilor de cazare oferite de acestea și a spațiilor de degustare a vinurilor.

Sursa foto: www.eurolife-asigurari.ro

Ghidul amatorului de oenoturism în România

Turismul viticol este o formă de turism care se concentrează pe explorarea cramelor, podgoriilor și a poveștilor construite în jurul vinului. În cele ce urmează o să-ți prezentăm aspectele cheie ale oenoturismului sau turismului viticol, ca să bucuri de această experiență în lunile ce urmează!

Turismul viticol: ce presupune și care sunt beneficiile?

Acesta este un tip de turism care se adresează pasionaților de ceea ce înseamnă viticultură, experiențe speciale de descoperire a poveștilor care stau în spatele fiecărui loc pe care au prins viață podgoriile și vinurile produse aici. Vizitatorii cramelor au ocazia să deguste diferite soiuri de vin, să exploreze aromele, texturile și caracteristicile acestora și să descopere modul în care se asociază cu diverse tipuri de mâncare. În prezent, și în România multe podgorii oferă inclusiv cazare pentru turiști, permițându-le să trăiască o experiență completă.

Chiar și simpla plimbare prin podgorie și crama, sau sărbătoarea recoltei pot fi motive pentru o vizită la o cramă. Aici au oportunitatea de a afla detalii despre procesul de vinificare, mai multe despre istoria vinului local, tradițiile legate de producția acestuia și despre cum vinul a influențat cultura și gastronomia regiunii.

De altfel, multe regiuni viticole organizează evenimente speciale, cum ar fi festivaluri ale vinului, concursuri de degustare sau seri tematice, la care turiștii pot participa.

Acest tip de turism este popular în toate regiunile viticole din întreaga lume, din Napa Valley, Bordeaux, Toscana și până la Mendoza. Iar România nu face excepție. Țara noastră are o istorie bogată în producția de vin și dispune de multe zone viticole superbe pe care le poți admira, întinse de la est la vest și de la nord la sud! De exemplu, în Moldova regăsești renumitele crame Panciu și Averești, în zonele de vest Recaș sau Oprișor, sau Domeniile Ostrov, în timp ce în Oltenia poți vizita cramele Drăgășani, Avincis sau Sâmburești, iar în Muntenia crama 1.000 de Chipuri din Urlați. Nici Transilvania nu duce lipsă de podgorii mari, precum cea de la Târnave sau cea de la Alba.

De ce poți beneficia dacă alegi să rezervi un pachet în care să te bucuri de acest tip de turism? Iată, pe scurt, câteva dintre avantaje:

Oenoturismul îți oferă oportunitatea de a învăța despre cultura și tradițiile legate de producția de vin într-o anumită regiune, precum și de a degusta diverse soiuri de vin și de a dezvolta un simț critic pentru aromele, gusturile și caracteristicile vinurilor. Nu este exclus să-ți găsești vinul favorit aici, nu-i așa? Poți înțelege mai bine modul în care vinul completează orice experiență culinară. Oenoturismul pune un accent pe asocierea vinurilor cu mâncarea potrivită, promovând totodată o alimentație sănătoasă și echilibrată. Nu în ultimul rând, experiența vizitării unei podgorii este unică. Vei avea ocazia să petreci timp în medii pitorești și relaxante, precum podgoriile și cramele, uitând de agitația din oraș sau din stațiunile aglomerate. Iar asta nu este tot. Turismul viticol contribuie la creșterea vânzărilor de vinuri în regiunile viticole, deoarece mulți turiști cumpără produse direct de la cramele pe care le vizitează, iar acest lucru ajută direct la susținerea economiei locale și la promovarea producătorilor de vin locali.

Cum ar trebui să mă pregătesc pentru o astfel de experiență?

Așa cum am văzut mai sus, oenoturismul este o modalitate minunată de a experimenta cultura vinului și a peisajelor rurale, de a vizita crame spectaculoase, dar și de a susține dezvoltarea economică și industria viticola locală! Și dacă te-am convins că merită să renunți la obișnuitele ieșiri de weekend la munte sau la mare, îți oferim mai jos și câteva recomandări pentru o experiență memorabilă.

În primul rând, decide ce regiune viticolă din România te interesează cel mai mult și documentează-te despre opțiunile disponibile. Fiecare regiune are propriile sale specialități viticole, prin urmare gândește-te la ce tipuri de vinuri vrei să deguști și ce experiențe dorești să ai.

Al doilea pas este să verifici din timp programul și disponibilitatea cramelor pe care dorești să le vizitezi. Multe crame și podgorii pot necesita programare în avans pentru tururi și degustări, mai ales în sezoanele aglomerate. Asigură-te că ai făcut rezervare din timp pentru a putea vizita cramele favorite.

De asemenea, alege să participi la tururi ghidate!Aprecierea vinului va fi mult mai profundă când înțelegi contextul și istoria din spatele lui. În cazul multor crame, există o mulțime de activități conexe, precum expoziții de artă sau evenimente culturale la care poți lua parte. Iar dacă tot ești aici, explorează bucătăria locală și învață cum să asociezi vinurile cu mâncăruri tradiționale, pentru a-ți completa experiența!

Nu în ultimul rând, protejează-te în fața riscurilor și a situațiilor imprevizibile. Există din păcate și situații în care tu sau un membru al familiei vă puteți îmbolnăvi chiar înainte de plecare către cramă pe care ai plănuit-o cu atâta timp înainte și, pe deasupra, există riscul să rămâi și fără banii achitați pentru experiența ta. Iar motivele medicale nu sunt singurele care îți pot da planurile peste cap: o furtună puternică îți inundă casa, compania aeriană decide să-ți anuleze zborul, ai un deces în familie și tot așa. Din acest motiv îți sugerăm să iei în considerare încheierea unei polițe de asigurare storno pentru experiențele în România, special concepută pentru situațiile neprevăzute!

Noi, la Eurolife FFH, am creat asigurarea storno pentru România Ramburs@Orice, care te scapă de griji în cazul nefericit în care te vei afla în imposibilitate de a vizita crama visată (și nu numai). Astfel, dacă din motive neprevăzute nu mai poți merge în mini-vacanța sau experiența planificată, polița de asigurare îți va acoperi costurile plătite în avans.

Iar lista situațiilor neprevăzute asigurate este lungă: dacă tu sau un membru al familiei vă îmbolnăviți (ex. boli/accidente care implică spitalizare, recomandare de repaus la domiciliu), dacă au loc evenimente familiale (ex. decesul asiguratului sau rudelor apropiate), evenimente materiale (ex. daune materiale grave survenite cu maximum 48 de ore înainte de data evenimentului ca urmare a unui incendiu, spargeri/vandalism, inundații, fenomen meteo sau natural ce afectează reședința persoanei asigurate) sau alte tipuri de evenimente, precum furtul documentelor fizice de participare la eveniment, greva transportului în comun, defectarea vehiculului în drum spre eveniment, anularea sau întârzierea zborului).

Tot ce trebuie să faci este să accesezi asigurarea storno pentru România și să ne oferi mai multe informații despre experiența ta. Apasă „Vreau Oferta” și afli în câteva secunde detaliile referitoare riscurile acoperite și costul poliței! Mai mult decât atât, asigurarea noastră nu se limitează doar la turismul viticol. Poți asigura și bilete la festival, la o piesă de teatru sau la spa. Sau chiar și pentru tabăra celui mic din vara următoare.

În final, putem spune cu certitudine faptul că turismul viticol oferă experiențe memorabile, dar nimeni nu poate prevedea cu exactitate ce rezervă viitorul. Așadar, pentru a vă bucura în liniște de aventura oenologică și pentru a vă proteja investiția în această călătorie de neuitat, luați în calcul încheierea unei asigurări. Aceasta vă poate oferi liniștea și siguranța că veți putea face față cu încredere oricăror schimbări neprevăzute ale planurilor voastre de vacanță în lumea vinului.