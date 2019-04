Ce face astăzi Sandra, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale anilor '80

Un adevărat star în anii 80, Sandra va împlini pe 18 mai 57 de ani.

Sandra, pe numele ei adevărat Sandra Ann Lauer, a fost una dintre revelaţiile anilor 80, când a lansat hit-uri precum “Magdalena”, melodie ajunsă pe primul lor în topurile din 21 de ţări, “Heaven Can Wait” sau “In The Heart of The Night”, scrie magicfm.ro.

Artista născută dintr-un tata francez şi o mama nemţoaică a vândut 30 de milioane de albume în lumea întreagă şi a fost una dintre cele mai de succes artiste din Germania. Iar în spatele succesului ei s-a afla un roman, producătorul Michael Creţu.

Cei doi au format un cuplu de vis în anii 80, iar în 1995 s-au născut cei doi băieţi ai lor, Nikita şi Sebastian. În 2007, după un mariaj de 20 de ani, Sandra şi Michael au divorţat din cauza unor divergenţe profesionale şi personale. În 2010, ea s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii organizată în Seychelles cu un producător german obscur, de care a divorţat 4 ani mai tărziu.

Artista nu a părăsit niciodată scena, iar în 2002 s-a întors cu albumul “The Wheel of Time”. Discul nu a fost o întâmplare, Sandra oferindu-le fanilor alte 3 albume, unul în 2012, “Stay In Touch”. Cel de-al 10-lea album semnat Sandra conţinea 11 piese şi a intrat în Top 50 în Germania. În 2016, a lansat “The Very Best of Sandra”, fanii votând melodiile care au au apărut pe acest disc.

Chiar dacă nu a mai cunoscut niciodată faima din anii tinereţii, cântăreaţa a continuat să susţină concerte în Rusia, România, Polonia şi alte ţări din estul Europei. În rochie de piele şi cu tocuri înalte, artista pare să nu îşi fi pierdut sex-appel-ul.