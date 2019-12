Topul celor mai enervante cântece de Crăciun

Foto: pixabay.com

CÂNTECE DE CRĂCIUN. Hitul „All I Want for Christmas is You”, interpretat de cântăreaţa americană Mariah Carey, a fost desemnat cea mai enervantă melodie de Crăciun, scrie Variety.

CÂNTECE DE CRĂCIUN. „All I Want for Christmas is You“, lansată în 1994, este cea mai difuzată melodie în perioada sărbătorilor în Marea Britanie, dar şi în restul lumii.

Top 10 cele mai enervante cântece de Crăciun:

All I Want for Christmas is You – Mariah Carey Do They Know It’s Christmas? – Band Aid I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard Merry Xmas Everybody – Slade Last Christmas – Wham! Fairytale of New York – The Pogues and Kirsty MacColl Baby It’s Cold Outside – Tom Jones & Cerys Matthews Santa Claus is Coming to Town – Jackson 5 Santa Baby – Eartha Kitt Jingle Bells – Andrews Sisters

Sursa: variety.com