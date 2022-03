SAGA Festival, un concert caritabil pe Arena Naţională. Banii merg la refugiaţii ucraineni

Evenimentul reuneşte organizatorii SAGA Festival, Pro TV, Kiss FM şi Primăria Municipiului Bucureşti, sub umbrela lui "We are one", potrivit infomusic.ro.

"We are one" va fi cel mai mare concert caritabil din ţara noastră, iar veniturile generate vor fi donate spre poporul ucrainean, în condiţiile în care sute de mii de ucraineni şi-au părăsit locuinţele din cauza războiului declanşat în ultima săptămână de Rusia.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 12 martie 2022 şi va însemna opt ore de show live susţinut de cei mai iubiţi artişti români şi internaţionali.

"Prin "We are one" și totodată prin puterea muzicii, ne dorim să creștem nivelul de conștientizare la nivel mondial în ceea ce privește nevoia de ajutor a ucrainenilor.

Ne dorim să transformăm acest eveniment într-un ajutor real pentru cei care au atât de mare nevoie de sprijin în aceste momente dificile.

Urmărind cu atenție toate evenimentele și întreaga situație actuală, am decis, împreună cu echipa, că trebuie să facem ceva. În timpul celor 8 ore ale concertului caritabil live, vom fi alături de ucraineni, uniți prin muzică și speranța pentru pace", a spus Allan Hardenberg, CEO ALDA (organizator SAGA Festival).

Biletele se pot cumpăra de pe sagafestival.com/weareone şi costă între 49,99 lei şi 74,99 lei.