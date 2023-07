Reacția OMD, după scandalul privind logo-ul pentru Mamaia: "Renunțăm la el. Stațiunea nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidențial din Spania"

Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța a precizat, sâmbătă, 15 iulie, că va renunța la logo-ul pentru stațiune, fiind similar cu cel al unui complex rezidențial din Spania. Asta după ce elementul de brand a stârnit multe reacții negative în rândul oamenilor.

Primăria Constanța a anunțat, vineri, că stațiunea Mamaia va avea un nou logo. Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand, în valoarea de 20.000 de euro, a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock. Acest lucru a stârnit un val de indignare în mediul online.

"Referitor la similitudinea dintre logo-ul propus pentru promovarea stațiunii Mamaia și alte branduri turistice facem următoarele precizări:

În primul rand, le mulțumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului.

Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse și servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică.

OMD nu a efectuat încă nicio plată din acest contract.

Procesul de selectie al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesioniști, tocmai din acest motiv.

Reluăm procesul de selecție al logo-ului, păstrăm cromatica. Vom aproba această decizie în următoarea ședință AGA.

Contăm pe sprijinul publicului și al presei, pentru că ne dorim cu toții același lucru: un brand atractiv și original pentru Mamaia.

În același timp, rugăm reprezentanții presei să corecteze informațiile inexacte care exprimă eronat faptul că OMD a plătit deja pentru identitatea vizuală.", se arată în comunicatul Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța.