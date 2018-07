Ți-a întârziat avionul mai mult de trei ore? Primești până la 600 euro. Iată cum!

foto: Pixabay.com

Consultantul de turism Răzvan Pascu explică pe blogul său cum poți fi despăgubit în cazul în care zborul tău este întârziat.

Această situație este reglementată de o directivă UE.

"Majoritatea persoanelor care calatoresc cu avionul au trecut prin experienta unui zbor intarziat, suprarezervat (overbooking – adica vandute mai multe bilete decat numarul de locuri din avion), pierderea zborului de conexiune ( atunci cand din cauza unei intarzieri minore, zborul de la escala este pierdut , astfel ca pasagerul ajunge la destinatie cu o intarziere mai mare de 3 ore) sau mai rau, zbor anulat. Insa foarte putini dintre pasagerii afectati stiu ca exista posibilitatea unei despagubiri in aceste cazuri.

Daca zborul tau este intarziat, suprarezervat (overbooking – si te obliga sa renunti la zbor), anulat sau daca ai ajuns la destinatie cu o intarziere de minim 3 ore, atunci conform unei Directive Europene din 2004, care are efecte la nivel de UE, Regulation 261/2004 EC, ai dreptul la o despagubire pentru acest lucru. Sumele pe care le poti primi ca despagubire variaza de la 250 pana la 600 de euro per pasager, in functie de cat de mare era distanta calatoriei"

Mai mult pe razvanpascu.ro.