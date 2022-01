Ziua Internațională a cuvântului "Mulțumesc" este sărbătorită pe 11 ianuarie

"Mulțumesc" este un cuvânt ce simbolizează respect, prețuire și recunoștință.

Istoria cuvântului "mulțumesc"

An de an, pe data de 11 ianuarie, este sărbătorită Ziua Internațională a cuvântului "Mulțumesc".

Istoria acestei zile nu este cunoscută încă, dar indiferent de motiv, oamenii aleg să sărbătorească această zi tocmai pentru a le arăta celor din jur aprecierea și iubirea.

În trecut, "mulțumesc" era "multunesc", care însemna mult-unire – legătura dintre doi oameni și unirea cu Dumnezeu.

În limba engleză, "thank you" derivă din "think" (gândire) – "mă gândesc la tine, nu voi uita ce ai făcut" – ca și în cazul germanului "danke". Același "thank you" se pare că a fost folosit pentru prima dată înainte de secolul al XII-lea, dar nu ar fi exprimat gratitudinea la acel moment.

Rusescul "spasibo" înseamnă "spasi Bog", adică "Domnul să te păzească".

Cum trebuie să răspundem când ni se spune "mulțumesc"

Când o persoană ne mulţumeşte pentru ceva, cel mai indicat este să-i răspundem cu una dintre următoarele forme: "cu plăcere", "nu ai pentru ce", "pentru nimic", "cu drag", "și eu îți mulțumesc".

Cum se spune "mulțumesc" în alte limbi

Germană – Danke

Italiană – Grazie

Engleză – Thanks

Franceză – Merci

Maghiară – Kosonom sepen

Cehă – Díky

Croată – Hvala

Chineză – 谢谢 (Xiexie)

Japoneză – ありがとう (Arigato)

Olandeză – Bedankt

Poloneză – Dzieki

Portugheză – Obrigado

Rusă – благодаря (Blagodarya);

Spaniolă – Gracias

Turcă – Tesekkur ederim.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal