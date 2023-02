Croazieră pe Dunăre, la Budapesta

O excursie reușităt la Budapesta trebuie să includă și o croazieră pe Dunăre. Cele mai frumoase croaziere se fac seara, când orașul e scăldat în lumină aurie, ca un imens muzeu în aer liber.

Secretele frumuseții capitalei Ungariei se arată în toată splendoarea, într-o croazieră pe Dunăre, care durează o oră și jumătate, cu cină festivă. Cu un ghid bun, bijuteriile arhitecturale de pe ambele maluri ale fluviului încep să vorbească, depănând amintiti din zbuciumata istorie a Ungariei, din perioada medievală până la cea comunistă.

Orașul a fost de mai multe ori bombardat și distrus, iar multe clădiri au fost reconstruite după al doilea război mondial. Unele au fost refăcute în anii '70-'80, dar s-a respectat arhitectira inițială, deși Ungaria era în regimul comunist.

Sunt șase poduri celebre peste Dunăre, care unesc Buda cu Pesta - Arpad, Margareta, Podul cu lanțuri, Podul Libertății, Elisabeta, Sissi și Petofi. Statuile și monumentele de pe ambele maluri vorbesc și despre istoria dramatică a celor două părți care s-au unit, formând Budapesta. Eroii și martirii veghează acum capitala Ungariei, de pe coline și din valurile Dunării. Iar celebrul vals cu același nume nu poate lipsi din repertoriul unei croaziere.

Chiar dacă Budapesta e destul de aproape de România și poate fi vizitată individual, o experiență perfectă se poate obține într-o excursie organizată de o agenție de turism, mai ales pentru că în croaziere se poate merge doar dacă se formează un grup de cel puțin 30 de persoane, iar prezența unui ghid este mai mult decât necesară, pentru a se putea înțelege semnificația fiecărui detaliu și importanța fiecărei clădiri.

Parlamentul Ungariei, de exemplu, este una dintre cele mai vechi și valoroase clădiri din Budapesta, aflată pe malul Dunării. Pentru placarea cu aur a cupolei și pentru interiorul acestei clădiri monument s-au folosit 40 de kilograme de aur.

Aceste croaziere se pot face și iarna, fiind întrerupte doar în caz de furtună, când vremea chiar nu permite ieșirea pe apă. În rest, se pot face oricând, restaurantele vaselor fiind închise și bine încălzite. Prețul unei croaziere de o oră și jumătate, cu cină festivă și ghid local, vorbitor de limba română, este 45 de euro, în cadrul circuitelor organizate de agenția Hello Holidays, plătindu-se ca excursie opțională. Individual, prețul este dublu.

Cei care vor să viziteze astfel Budapesta, în cadrul unor excursii organizate, cu autocarul, au de ales din mai multe pachete turistice și de circuite care leagă mai multe țări europene. Pentru numai 349 de euro de persoană se poate face un astfel de circuit de 6 zile, cu autocarul și cazare la hoteluri de 3 stele, cu vizite la Budapesta, Viena, Granz, Padova, Veneția, Milano și alte orașe și obiective turistice importante.

"Noi am mai fost la Budapesta, cu mașina personală, dar nu am avut ocazia să facem croaziera pe Dunăre. Nici nu am putea să vedem șase orașe din trei țări în șase zile, dacă nu am fi cu autocarul. E un tur de forță, nu e o vacanță de relaxare, dar exact asta ne-am dorit. Avem o săptămână la dispoziție să vizităm locuri faimoase din Europa, iar dacă am fi mers pe cont propriu, ne-ar fi costat mai mult și nici nu am fi avut garanția că reușim să le vedem pe toate, așa cum se întâmplă într-un circuit organizat, unde e cineva care are grijă să se respecte un program bine calculat.

Ne place să mergem în grup organizat și pentru că de fiecare dată ne facem noi prieteni. Într-un grup mare putem socializa, nu ne plictisim și nici nu riscăm să ne pierdem sau să pierdem timpul, căutând obiectivele turistice", spune Alina, o turistă care a mers împreună cu soțul ei într-un astfel de circuit turistic.

Alte circuite alocă mai mult timp de vizitare fiecărui oraș în parte, în funcție de tematica aleasă. Sunt și multe agenții revânzătoare care oferă aceste circuite pentru turiștii români din toată țara. Unul dintre avantaje este posibilitatea îmbarcării din mai multe orașe ale țării, nu doar din București, agenția oferind și posibilitatea de transfer către locul de îmbarcare.

"Sunt oameni care vin cu noi într-un circuit, apoi mai vin în alte 5 sau 6 care se axează pe zonele pe care anterior le-au văzut doar într-o vizită scurtă. Celor care sunt obișnuiți să călătorească le plac foarte mult aceate circuite europene cu autocarul, pentru că pot vizita mai multe orașe, apoi aleg alte variante care au altă tematică și alocă mai multe zile pentru un oraș anume", explică un reprezentant al agenției.

Un circuit care a inclus și Budapesta, cu excursia opțională constând în croaziera de seară pe Dunăre, s-a făcut în această perioadă, cu ocazia Carnavalului de la Veneția.