De Ziua Naţională a Greciei, Jean Valvis povestește cum România a devenit a doua sa casă

Adrian Ursu: Domnule Valvis, mă bucur să fim împreună de ziua națională a Greciei, pe care văd că o sărbătoriți simbolic...

Jean Valvis: 25 martie 1821, Ziua Națională, ziua în care grecii au zis "gata cu ocupantul, vrem ca națiunea noastră să fie liberă". Este un moment extraordinar, mai ales în acest an în care un alt popor cere să fie, şi el, liber. Acest moment s-a întâmplat în Patras, la Mănăstirea Sfânta Lavra unde, după pregătirea de patru-cinci ani care s-a făcut cu (organizația) Filiki Eteria de la Odesa, grecii s-au organizat, au luat armele, iar episcopul de Patras a reunit pe toată lumea, au făcut un jurământ la Mănăstirea Agia Lavra şi au dat startul revoluției. Pentru a fi riguroși din punct de vedere istoric, începutul a fost pe 18 martie, dar se celebrează pe 25 martie, de Buna Vestire.

Adrian Ursu: O legătură între popoare, între poporul român şi poporul grec, pentru că flacăra s-a aprins şi într-o parte, şi-n alta.

Jean Valvis: Să știți că Ipsilanti (Alexandru Ipsilanti, conducătorul revoluției eteriste) a fost unul dintre cei care au avut un aport organizator şi financiar (...) Domnule Ursu, eu o spun de 30 de ani. Aceste popoare sunt popoare frățești.

Adrian Ursu: Iar ultimii ani au dat multora această conștiință a unei înrudiri, aproape. Turismul ne-a adus mult mai aproape, dar şi schimburile economice. Grecia a devenit un partener economic important al României.

Jean Valvis: Așa este. Şi mă bucur foarte mult când văd bucuria atâtor persoane, chiar a unor celebrități din România, exprimată pe rețelele sociale, când vorbesc despre Grecia. Atâtea persoane merg și descoperă insula Santorini, mănăstirile (...) De partea noastră, cu produsele introduse pe piața greacă, nu vă imaginați ce publicitate facem Carpaților şi cum invităm lumea să vină la mănăstirile din Bucovina, unde avem atâta frumuseți, şi naturale, şi culturale. Legăturile există și sunt cu un motiv. Din '92, de când i-am cunoscut pe oamenii de la Vatra Dornei, eu mă consider un copil adoptiv al Bucovinei. Bucovinean de adopție. M-a ajutat când am văzut cât de pioși sunt oamenii de acolo, ce legături au cu Muntele Athos. Mănăstirea Putna era deja în legătură cu Muntele Athos. Oamenii erau gospodari, ortodocși. Eu, grec, m-am simțit ca la un văr, ca la un frate. Atunci, cu domnul (Stelian) Chiforescu, am început povestea asta, cu Apemin Vatra Dornei.

Adrian Ursu: Care a devenit parte din brandul nostru de țară. Sau ar trebui să devină. Dacă n-am reușit cu vinurile, poate reușim cu apa. De pus lângă vin, sau împreună cu vinul.

Jean Valvis: Cred cu tărie că va reuși acest proiect - România apelor minerale. De ce? Pentru că noi avem apele minerale așa cum au scoțienii whiskey-ul, cum au francezii (vinul) Bordeaux, cum au italienii parmigiano şi elvețienii, ceasurile.

De departe, apele minerale din România sunt cele mai bune la nivel mondial. Am făcut propunerea de a depune gratuit acest brand pentru statul român, independent de momentul când vor accepta să sprijine acest proiect - mă refer la guvern. Când vom reuși să reunim și industria apelor minerale în jurul acestei idei (...) Poporul este deja convins de acest adevăr. Nu știu dacă va fi un brand de țară. Dar o caracteristică principală a României o constituie, prin excelență, acest prilej de a avea apele minerale la nivel mondial - și cantitativ, și calitativ.

Adrian Ursu: Și să ai și oportunitatea de a promova natura curată a României, de acolo de unde izvorăsc aceste ape, drept principal "magnet" turistic pentru străini.

Jean Valvis: Bineînțeles. Carpații noștri au ultima pădure sălbatică, neprihănită, a Europei. Cine are 10.000 de urși? Cine are lupii, lincșii de aici? Avem chiar un diamant al naturii aici, în România. În cele 16 țări în care export AQUA Carpatica sunt obligat să devin un fel de ambasador economic al ţării. Trebuie să spun: 'Uite, este un diamant care provine din regiunea extraordinară, unică, sălbatică, naturală'. De multe ori acest lucru nu este cunoscut.

Adrian Ursu: Este admirabilă pasiunea şi dăruirea cu care vorbiți despre țara care v-a devenit a doua casă. Însă ce le-ar spune grecul stabilit de 30 de ani în România românilor care iubesc Grecia și care nu şi-au făcut planuri de vacanță, care se gândesc, poate, şi la o investiție în Grecia, imobiliară sau de altă natură? Care este locul de suflet al lui Jean Valvis în Grecia?

Jean Valvis: Locul de suflet este Santorini. Am 50% sânge stantorinian pur. Restul este de la Pindus şi de la Sparta. În primul rând, am spus deja, suntem două popoare frăţeşti. În al doilea rând, avem în comun simțul ospitalității. Sunt emoționat în aceste zile, se vede cât de aproape sunt (românii) de ucraineni. Jos pălăria. Se deschide sufletul şi se vede cât sunt de primitori. Ne mai unește credința ortodoxă, istoria sub Imperiul Bizantin. Bine, fanarioții nu erau prea simpatici aici, pentru că încasau taxele, dar să știți că nu erau simpatici nici pentru greci, pentru că încasau taxele şi acolo. Românii au multe locuri de ales în Grecia, şi monumentale şi naturale. Au multe de văzut. E ca şi cum te-ai duce la un restaurant şi ai un meniu cu 300 de feluri. Şi chiar dacă te duci o dată, la următoarea vizită găsești altceva.

Adrian Ursu: Vă invit, la final, să le adresați conaționalilor un mesaj, de ziua lor.

Jean Valvis: Trăiască Grecia, fiecare an să fie mai bun. La mulți ani grecilor şi să avem pace (...) Sper să fie pace şi la vecinii noștri şi pe tot continentul. Părerea mea este că un popor care are conștiință națională nu poate fi cucerit.