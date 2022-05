David Saranga, ambasadorul Israelului în România: "Legătura între popoare este ceea ce rămâne" | Antena 3 sărbătoreşte ziua naţională a statului Israel

Întrebare: La mulţi ani pentru Ziua Naţională şi, desigur, întrebarea firească este ce le puteţi spune românilor despre semnificaţia acestei zile în Israel.

David Saranga: "Anul acesta sărbătorim 74 de ani. Pentru o naţiune ca poporul evreu, 74 de ani e foarte tânăr. Din acest motiv, când ne uităm la această vârstă, putem să vedem că noi, statul Israel, am realizat foarte mult.

O ţară mică, în Orientul Mijlociu, evrei care au migrat în Israel după Holocaust, care au venit din mai mult de 80 de ţări. Am reuşit să construim ceva, am reuşit să construim o ţară puternică, o ţară care e un model din punct de vedere economic, ştiinţific. Atunci când vorbim de tehnologie înaltă, când vorbim de economia israeliană, mai ales atunci când vorbim despre armata israeliană şi industria militară.

Dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la viitor şi atunci când ne gândim la viitor cred că cheia succesului este cum şi în ce mod vom reuşi să stabilim această relaţie internaţională cu alte ţări. Fiindcă viitorul va fi un viitor de succes numai dacă reuşim să facem legăturile cu ţările care sunt relevante pentru relaţia noastră.

Din acest motiv, când vorbim despre Europa, în general, şi când vorbim despre România, cred că viitorul nostru comun are un potenţial foarte mare".

Întrebare: Dacă ar fi să marcaţi trei progrese cele mai importante pe care le-aţi trăit din poziţia de ambasador, care ar fi acestea?

David Saranga: "În primul rând, atunci când vorbim de relaţia politică, ultimii ani nu au fost uşori, vorbim despre pandemie, şi cu problemele respective am reuşit să avem o vizită a prim-ministrului român în Israel, o vizită a ministrului de externe, o vizită prezidenţială, preşedintele Iohannis în Israel, şi acum două luni am avut şi o vizită oficială a ministrului nostru de externe în România.

Cred că în plan politic suntem bine, foarte bine. Nu numai asta. În această întâlnire, pe care ministrul nostru de externe a avut-o cu omologul său, domnul Aurescu, s-a stabilit că întâlnirea între guvernul israelian şi guvernul român, pentru care am aşteptat o perioadă lungă, va avea loc anul acesta, în Israel. Şi din acest motiv cred că, din punct de vedere politic, relaţia noastră este foarte bună.

În acelaşi timp, vorbim şi despre relaţia economică. O mare parte din activitatea mea este dedicată pentru a îmbunătăţi relaţia economică între ambele ţări şi putem să vedem că în ultimul an am avut o creştere de mai mult de 10% în schimbul comercial între Israel şi România, dar potenţialul este foarte mare şi cred că, în viitorul apropiat, vom vedea toate rezultatele din acest efort".

Întrebare: Care au fost domeniile care au adus această creştere suplimentară?

David Saranga: "În primul rând, atunci când vorbim despre securitatea cibernetică, un domeniu care este foarte relevant, mai ales în zilele de acum. Multe companii din Israel, iar Israel este numărul unu în acest domeniu, putem să vedem că relaţia noastră este foarte strânsă.

În domeniul medical, şi aici am avut lucruri importante care au avut loc şi mai ales în domeniul de agricultură. Aşa că, atunci când vorbim de tehnologie înaltă, mai ales în acest domeniu de securitate cibernetică, despre medicină, despre agricultură, tot asta arată: o creştere care va fi de mai mult de 10%".

Întrebare: Aţi vorbit despre cât de important a fost domeniul economic şi că aţi dedicat o mare parte a mandatului acestui scop, sunt însă semne că vreţi să plecaţi din România lăsând o urmă importantă şi în domeniul schimburilor culturale şi s-ar putea ca anul 2022 să fie cel mai ridicat ca nivel din această perspectivă.

David Saranga: "Ştiţi, atunci când vorbim despre cultură, cred că este, în general, hrană pentru suflet. Şi din acest motiv, în ultimii ani, din cauza pandemiei, nu am putut să organizăm atât de multe evenimente culturale pe cât am vrut. Iar anul acesta, după ce s-a terminat pandemia, am revenit la normalitate, iar în următoarele trei luni vom avea câteva evenimente importante.

În primul rând, Israel este ţara gazdă în TIFF de la Cluj, anul acesta, iar din acest motiv vom avea mai mult de zece filme care vor veni din Israel, vom avea la Sibiu pe Kibbutz Dance Company şi încă trei companii care vor veni din Israel special pentru Sibiu. Teatrul Naţional Habima din Israel va veni şi va juca aici, la Teatrul Naţional Bucureşti, o piesă care vorbeşte despre începutul statului Israel şi are şi o legătură cu România. Lumea care va veni va putea vedea asta.

Pe 24 mai vom celebra la Opera Naţională, împreună cu Yasmin Levy, care este o cântăreaţă din Israel, şi vom avea un concer foarte mare. Iar asta se întâmplă în această perioadă de trei luni".

Întrebare: Sunteţi un mare iubitor al României, am urmărit postările de pe Instagram, de pe Facebook. Oriunde vă duceţi, vorbiţi atât de frumos, şi în imagini, şi în cuvinte, despre România încât multor români nu le vine să creadă că nu sunteţi de-al nostru. Care ar fi locul care vă e cel mai apropiat din ţară?

David Saranga: "Niciodată nu întrebi pe cine iubeşti mai mult: pe mama sau pe tata. Aşa că în România sunt mai multe locuri care îmi plac şi adevărul este că orice ambasador are anumite lucruri pe care trebuie să le facă. Şi printre altele este să merg în ţară şi să mă întâlnesc lumea, să vorbesc cu lumea, să vizitez alte oraşe în afară de Bucureşti, iar asta este partea care îmi place cel mai mult. Şi îmi place cel mai mult nu numai pentru că mă întâlnesc cu lumea cu care în Bucureşti nu mă pot întâlni, dar este şi din cauza că prin călătoriile în România, pot să cunosc istoria, tradiţia, pot să cunosc oameni şi atunci pot să am această experienţă completă despre ţara unde lucrez.

Aceasta este partea care îmi place cel mai mult. E adevărat că am fost de mai multe ori în Bucovina, am devenit cetăţean de onoare al Botoşaniului, dar îmi place Maramureş, săptămâna viitoare o să merg în Deltă. De două sau trei ori pe lună sunt într-o altă localitate în Transilvania sau în judeţul Braşovului, în Vâlcea".

Întrebare: Dacă ar fi de partea cealaltă, să le spuneţi, cu aceeaşi dificultate, ce să iubeşti mai mult, de a face o trimite românilor către Israel, ce le-aţi spune să descopere dacă au în plan să viziteze ţara?

David Saranga: "Lumea nu ştie neapărat că Tel Aviv este la numai două ore de călătorie din Bucureşti şi din acest motiv, dacă cineva vrea să meargă pentru un weekend, că vrea să meargă pentru o perioadă mai lungă e şi mai bine, dar se poate merge pentru 4-5 zile în Israel şi lumea poate să vadă această combinaţie între tradiţie şi modern, între viaţa spirituală şi viaţa modernă, viaţa de zi cu zi a israelienilor.

Distanţa dintre Tel Aviv şi Ierusalim este de 60 de kilometri, cu un tren facem 30 de minute, aşa că e foarte aproape şi cred că pentru mulţi români, şi nu numai, această combinaţie de viaţă spirituală, religioasă, locurile sfinte, dar şi viaţa modernă, este o combinaţie foarte plăcută".

Întrebare: Dacă ar fi să priviţi spre viitor, sigur şi cu regretul nostru că se încheie acest mandat în România, care ar fi perspectiva pe care o vedeţi sau ce ar trebui adăugat la ceea ce s-a câştigat până acum în relaţiile dintre români şi israelieni sau între România şi Israel?

David Saranga: "Sunt mai multe domenii, dar cred că domeniul cel mai important, şi am văzut asta după doi ani de pandemie, este această relaţie în domeniul sănătate. Domeniul de sănătate este important nu numai pentru că este un alt domeniu economic sau un domeniu diplomatic, e important pentru că putem salva o viaţă umană, putem să îmbunătăţim viaţa noastră prin această colaborare.

Israel este un centru mondial în acest domeniu de sănătate, cred că acolo trebuie să mergem. Şi nu numai atunci când vorbim despre cercetarea medicală, care este importantă, dar şi când vorbim despre tehnologia în domeniul de sănătate. Şi cred că este un domeniu în care nu numai guvernele, ci şi oamenii de rând pot să aibă acest beneficiu".

Întrebare: Daţi-ne un mesaj de Ziua Naţională, nouă, românilor, din partea unor prieteni şi din partea unui prieten al poporului nostru.

David Saranga: "Eu mă plimb mult în România, cum am vorbit înainte, şi întotdeauna văd un popor primitor, un popor uman, un popor cald, un popor generos şi cred că tot ce am menţionat este relevant şi pentru poporul israelian. Şi din acest motiv, când un român călătoreşte în Israel şi se întâlneşte cu un israelian de rând, lumea este fericită de a cunoaşte pe cineva din România şi invers.

Mulţi israelieni care vin în România, mai ales acum după pandemie. Eu cred că această legătură între popoare este ceva foarte important pentru că guvernele, în România, în Israel, oriunde în lume, se schimbă, dar această legătură între oameni, asta rămâne"