Perlele ascunse ale turismului în Israel: "Deşertul Negev este fascinant" | Antena 3 sărbătoreşte ziua naţională a statului Israel

"Multă lume vorbeşte despre Israel doar din prisma obiectivelor religioase, dar în Israel poţi face foarte multe altelte. Poţi merge pentru cumpărături, pentru shopping şi aici aş recomanda mai degrabă zona modernă din Ierusalim, care se numeşte Mamilla, plus oraşul Haifa.

Poţi merge pentru plaje. Amintesc că sunt 14 kilometri de plaje blue-flag în Tel Aviv şi sunt în total peste 200 de kilometri de coastă. Are acces la patru mări: Marea Mediterană, Marea Roşie, Marea Moartă şi Marea Galileei. Apoi, mai vorbim despre deşertul Negev, care nu este foarte cunoscut în România, dar este fascinant. Arată aproape precum Marele Canion din Statele Unite.

Şi dacă vorbim de tratamentele medicale, vorbim despre Marea Moartă. Apoi, dacă vorbim despre corali şi tot ce înseamnă o vacanţă la mare, vorbim despre Marea Roşie şi în special staţiunea Eilat.

Dincolo de asta, Tel Aviv este un oraş foarte cosmopolit şi dincolo de locurile religioase, care sunt acolo şi vor fi întotdeauna în Ierusalim, dacă mergem în Israel vom putea face multe altele şi vă dau exemplul cluburilor moderne şi cu foarte multă distracţie în zona Tel Aviv, apoi vorbim despre restaurante de foarte bună calitate, iar multe dintre ele sunt afaceri de familie, iar în perioada aceasta se poate călători fără probleme în Israel, sunt peste 36 de curse aeriene care leagă Bucureştiul de Tel Aviv cu şase companii aeriene şi condiţiile s-au mai relaxat, vorbim despre test COVID la plecarea din România, ţi se mai face un test la sosirea pe aeroport şi primeşti rezultatul prin SMS, adică o condiţie pe care am mai văzut-o şi în alte ţări precum Emiratele Arabe Unite sau Iordania în ultimele luni.

De asemenea, trebuie completat un formular PLF şi să ai o asigurare de călătorie care să includă şi clauza COVID.

Se poate merge şi individual, se poate merge şi în grup. Dacă vorbim despre locurile religioase aş zice mai degrabă că ar fi bine să ai pe cineva lângă tine ca să-ţi şi explice ce vezi, dar dacă vorbim despre partea de distracţie şi mai ales despre natură, atunci eu personal am fost inclusiv într-o vacanţă pe cont propriu. Am aterizat pe aeroportul din Tel Aviv, am închiriat o maşină şi am călătorit toată ţara, pentru că nu e foarte mare şi din Tel Aviv am făcut multe excursii pentru că în trei ore poţi ajunge până la Marea Roşie.

Este o ţară sigură, nu m-am simţit nicio perioadă în pericol şi, mai mult decât atât, m-am simţit foarte bine. Este o ţară nu foarte ieftină, trebuie să spunem asta, dar micile restaurante de familie merită toţi banii.

Cea mai bună perioadă, evident, nu trebuie să fie în mijlocul verii, adică iulie şi august. Cele mai bune perioade, din punctul meu de vedere, sunt primăvara şi toamna. Vă reamintesc că înainte de pandemie erau 135.000 de români care vizitau Israelul în fiecare an, erau 60 de curse aeriene care legau Bucureştiul de Tel Aviv şi acum sunt doar 36, deci nu s-a ajuns la potenţialul maxim şi cred că vor continua să apară curse aeriene, inclusiv din alte oraşe din ţară, cum au mai fost, adică din Timişoara, Iaşi, Cluj şi sper să se întâmple cât mai curând asta.

Pentru cei care nu au văzut Israelul, cred că e interesant să nu îşi mai găsească stereotipuri, să nu meargă după pelerinaje, să nu se gândească că în Israel poţi să mergi doar dacă eşti interesat de religie şi de pelerinaje. Locurile sfinte rămân acolo, dar pe lângă asta, avem foarte multe lucruri de făcut", a declarat Răzvan Pascu, consultant în turism.