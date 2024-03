Vista Bank contribuie la dezvoltarea economiei în România. Georgios Athanasopoulos, CEO: ”Parcursul nostru reflectă legăturile culturale și economice”

Cu o istorie de peste 25 de ani pe piața din România, Vista Bank a evoluat încontinuu și a contribuit la dezvoltarea economiei românești și la bunăstarea clienților săi.

Ca bancă universală, Vista Bank își propune să ofere persoanelor fizice și companiilor soluții financiare personalizate și de înaltă calitate.

”25 martie este o zi specială pentru Grecia. Sărbătorim ziua independenței noastre, dar aici, în România, sărbătorim totodată relațiile foarte strânse, istorice, precum și multiplele oportunități de afaceri de care beneficiază, de secole, ambele națiuni.

Vista Bank, unda dintre principalele investiții grecești în România, întruchipează prin cei peste 25 de ani, de dezvoltare de succes legătura unică dintre națiunile noastre.

Parcursul nostru reflectă legăturile culturale și economice, adânc înrădăcinate dintre România și Grecia, ce favorizează prosperitatea și prietenia.

Fie ca moștenirea noastră comună să continue să inspire creștere, colaborare și succes reciproc pentru generațiile viitoare. La mulți ani, Grecia”, a spus Georgios Athanasopoulos, CEO and member of the Board Vista Bank.

În ultimii ani, banca a crescut atât organic, cât și prin achiziția Credit Agricol România în 2021 avansând în clasamentul băncilor din România, în lumina ultimelor anunțuri referitoare la achizițiile efectuate pe piața bancară locală.

Vista Bank va rămâne singura instituție bancară cu capital grecesc din România, un partener valoros atât pentru comunitatea greacă, cât și pentru clienții români.

Vista Bank, de 25 de ani în România, urează Greciei la mulți ani!