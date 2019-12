1 România: Cristina Bălăucă a câștigat concursul organizat de Antena 3. Cum își propune „doamna profesoară” să schimbe România - VIDEO

1 România. Cristina Bălăucă a câștigat a patra ediție a concursului 1ROMÂNIA organizat de Antena 3 de Ziua Marii Uniri.

Cristina Bălăucă, Didel Bădărău, Olteanu Mihai, Florin Bucuțea, Carmen Turcu, Cristian Mititelu, Zsok Donat și Liviu Calafeteanu și-au expus ideile în fața juriului format din cei mai cunoscuți jurnaliști de la Antena 3. Vedeți mai jos prestațiile lor.

După prima probă eliminatorie, au rămas doar patru concurenți: Cristina Bălăucă, Florin Bucuțea, Zsok Donat și Liviu Calafeteanu, iar în finală s-au înfruntat Florin și Cristina.

Juriul care a apreciat prestația celor opt tineri a fost format din Oana Zamfir, Mircea Badea, Radu Tudor și Mugur Ciuvică.

Telespectatorii, alături de juriu, vor alege în această seară cine merită să câștige concursul 1 România. Vor fi trei probe eliminatorii, după fiecare dintre acestea unii dintre concurenți urmând să iasă din concurs. După fiecare dintre aceste probe veți putea vota. Se va da START VOT și STOP VOT după fiecare răspuns al unui concurent, pentru a delimita intervalele de vot. Se va trimite SMS la 1272, cost 0,60 EUR, TVA inclus, cu numele concurentului pe care îl susțineți.

Procedură vot și prezentare concurs

Concurenții au emoții mari. Nadina Câmpean a luat pulsul din Camera Verde înainte de startul concursului.

Camera Verde, înainte de startul concursului

Moment unic în platoul Antenei 3. Laura Bretan și tenorul Bogdan Mihai au interpretat imnul României. Invitații din platou s-au ridicat și au trăit cu emoție versurile imnului național.

PROBA 1 – România TA, are două cerințe foarte simple

a) Descrie România într-un cuvânt. Cum este România TA?

b) Spune-ne care sunt cele 3 direcții prioritare de dezvoltare pentru președintele ales. Spre ce ar trebui să se îndrepte țara pe care fiecare a declarat că o iubește atât de mult.

Mihai Olteanu, 16 ani, Râmnicu Sărat

a) Libertate.

b) Criza demografică ar trebui adusă în dezbatere publică de către președinte. Ar trebui încurajată familia tradițională. Sistemul educațional trebuie actualizat în funcție de nevoile elevilor și societății. Și aș vrea de la România să acorde cetățenii românilor de peste Prut, pentru a-i atrage pe tinerii de acolo să formeze alături de tinerii deștepți o Românie frumoasă, nouă și modernă.

Proba 1. România ta - Mihai Olteanu

Florin Bucuțea, 24 ani, Dăișoara (Brașov)

a) Identitate - într-o lume globală, noi ne-am păstrat esența.

b) Educație, cultura și atragerea de fonduri. Educație, pentru că vin din mediul rural unde lucrurile nu stau bine, iar în satul natal copiii nu știau cum arată o bibliotecă. Cultură, pentru că este imaginea noastră în fața Europei. Avem lucruri frumoase și trebuie să înflorim acolo unde am fost sădiți. Fonduri europene, pentru că sunt și alte domenii prioritare care se pot rezolva prin atragerea de fonduri.

Pentru faptul că e membru PSD și pentru că e primul PSD-ist care spune că vrea să atragă fonduri europene, Radu Tudor i-a acordat nota 10. Mugur Ciuvică a fost impresionat de problematica bibliotecii și i-a acordat 10, în timp ce Mircea Badea l-a recompensat cu nota 10 pentru curajul de a spune că e PSD-ist și, deci, în război cu președintele României. Iar Oana Zamfir a încheiat seria cu un 10 pe linie.

Zsok Donat, 50 ani, Târgu Mureș

Marea mea durere este că România își pierde resursele țării. Aspectul negativ pe care Mugur Isărescu îl produce în România, care slăbește leul atunci când România o duce bine.

Proba 1. România ta - Zsok Donat

Cristian Mititelu, 29 ani, București

a) În ceață. Românii par un pic dezbinați. Trebuie să fim o Românie unită, cu autostrăzi, ca să putem vizita Cazinoul Constanța, Delta Dunării.

b) Răspunderea magistraților mi se pare punctul zero din care putem reface țara. Aș mai chema lumea la un referendum și aș adresa întrebarea dacă sunt de acord ca românii din străinătate să aibă dreptul de a vota doar o zi, ca și cei din țară, și doar cei care au proprietate pe numele lor și care plătesc impozite în România.

Liviu Calafeteanu, 25 ani, București

a) Statul Paralel e format din ambasade, servicii secrete și multinaționale.

b) Părerea mea că orice am alege nu este calea cea mai bună. Administrație, economic, cercetare și educație și birocrație. Echilibrul puterilor în stat trebuie bine formulat.

Proba 1. România ta - Liviu Calafeteanu

Carmen Turcu, 30 ani, Medgidia

a) Acasă.

b) României îi este bine dacă are parte de o educație sănătoasă. O dezvoltare puternică în sistemul de învățământ, în infrastructură și în sănătate. Aceste lucruri pot fi realizate prin implementarea unor proiecte cu finanțare de la UE.

Proba 1. România ta - Carmen Turcu

Didel Bădărău, 59 ani, Galați

a) Inedită.

b) Cei trei S: Stradă, Școală și Spital. Trebuie să formăm o generație nouă care să înțeleagă despre ce e vorba în actualitate și ce urmează să se întâmple în viitor. Cât timp globalizarea și robotizarea influențează viitorul, trebuie să abordăm aceste probleme. Străzile sunt necesare pentru a putea face investiții.

Proba 1. România ta - Didel Bădărău

Cristina Bălăucă, 44 ani, Botoșani

a) Potențial. Pentru că asta avem în România.

b) Educație. Pentru că există potențial și nu trebuie irosit. Sănătate. Pentru că toată lumea are nevoie de sănătate și dreptul la o medicație corespunzătoare. Siguranță, care le înglobează pe toate.

Proba 1. România ta - Cristina Bălăucă

Andreea Cigolea a urmărit reacțiile din online și aflăm pe cine susțin internauții în concurs:

După prima probă eliminatorie, au rămas doar patru concurenți: Cristina Bălăucă, Florin Bucuțea, Zsok Donat și Liviu Calafeteanu.

Rezultate proba 1

PROBA 2 este probat testului „DE TINE DEPINDE”. Concurenții au primit fiecare câte o sarcină, pe care trebuie să explice cum o vor duce la bun sfârșit.

Cristina Bălăucă - Ești prim-ministrul României. Nu mai ai suficienți bani la buget. Reduci salariile sau dai oameni afară? Argumentează.

Unul pentru toți și toți pentru unul. Vom trage împreună ca să putem aduce bani la buget, dar nu voi da oameni afară. Vom reduce salariile cât de puțin putem. Trebuie să luptăm împreună pentru a ieși din această criză. Împreună vom reuși. Important este ca oamenii să înțeleagă că nu fac asta ca să cheltui banii în altă parte.

Liviu Calafeteanu - Ești ministru de Interne. Izbucnește cazul Caracal. Te duci acolo. Care sunt primele 3 măsuri?

E un caz destul de complicat. Aș fi cerut DIICOT dacă cercetează să spună care sunt pistele pe care merge. Campanie prin intermediul Poliției în toate școlile, pentru a încerca să avem grijă de copii, pentru că ei sunt viitorul.

Florin Bucuțea - Ești deputat. Partidul promovează / îți cere să votezi o suprataxă pe internet, pentru reducerea timpului petrecut de tineri pe telefonul mobil. Ce faci? Argumentează.

Nu aș promova o asemenea suprataxă, pentru că Internetul a fost făcut să fie folosit cu cap. Iar dacă eu am reușit printr-o platformă media să fac o bibliotecă, înseamnă că poate fi un exemplu și pentru ceilalți.

Zsok Donat - Ești președintele României, invitat la Casa Albă. În timpul întrevederii, președintele Statelor Unite ale Americii te privește în ochi, îți dă o șapcă și îți spune: “Cere-mi un singur lucru pentru țara ta.” Ce îi spui?

Dacă scrie pe ea cuvântul respect, o să o iau și o să o port cu mândrie. Respectul reciproc nu poate să aducă conflicte.

Andreea Cigolea urmărește reacțiile oamenilor în social media și cum sunt văzuți concurenții în mediul online:

PROBA UMORULUI

Cei patru concurenți au fost testați cu privire la simțul umorului. Ei au fost nevoiți să spună câte un banc cu un personaj politic tras la sorți.

Bancurile

La finalul celor două teste, Zsok Donat și Liviu Calafeteanu au părăsit concursul. Au rămas în competiției Cristina Bălăucă și Florin Bucuțea.

Rezultate 2

PROBA 3, proba finală este compusă din trei teste

Testul 1: „Pe cuvânt cu Ana Iorga”

Scrieţi pluralul substantivelor: după-amiază, copertă, ecler, parapet, nivel, monedă.

Ana 1

Scrieţi după dictare: Banii datu-mi-i-ai ori ba? Copiii noştri sunt finii voştri şi vor ajunge miniştri.

Ana 2

Rostiţi fiecare exerciţiu de 3 ori, cât mai rapid: Hribi fierţi, hribi fripţi. Cupă cu capac, capac cu cupă. 555 de ciuperci ciuruite pentru ciorba lui Ciorbea.

Ana 3

Testul 2: „Întrebarea juratului”. Unul dintre membrii juriului va pune intrebarea de baraj.

Radu Tudor, pentru Florin: Ce funcție are Roxana Mânzatu în PSD?

Mugur Ciuvică, pentru Cristina: Cât de important este pentru dumneavoastră să spuneți o propoziție de dicție?

Trebuie să transmitem informația corectă.

Intrebarea juratului

Testul 3: „1România”

Intrebarea finala

Florin Bucuțea este cel mai apreciat concurent în mediul online, ne spune Andreea Cigolea.

Pe cine văd câștigător internauții

Prin votul telespectatorilor, însă, câștigătoare a fost declarată Cristina Bălăucă, profesoara din Botoșani al cărei fiu a devenit singurul elev din România care a obținut 10 la Bacalaureat fără să susțină vreo probă, întrucât toate probele i-au fost echivalate de rezultatele impresionante obținute la Olimpiadele Internaționale.

Florin Bucuțea a primit premiul juriului și o invitație să se alăture echipei Antena 3.

Florin, premiul juriului

Cristina Bălăucă are 44 de ani și reprezintă Colegiu Național ”Mihai Eminescu” din Botoșani. Crstina s-a născut în Cobălău și a fost profesor și în Flămânzi. Participă la concurs considerând că este un exemplu de bună practică și ca elevii să arate că se pot face multe lucruri.

Didel Bădărău are 59 de ani și s-a născut în județul Vaslui. Locuiește de 33 de ani în Galați și a fost inspector-șef Poliția de Frontieră Galați. S-a pensionat în urmă cu câțiva ani. Acum construiește și amplasează basoreliefuri în diverse locuri din țară. A înființat Asociația “Frontiera Gălățeană” în 2006.

Olteanu Mihai are doar 16 ani, e din Râmnicu Sărat și s-a înscris în competiție fiindcă Țam considerat că nu am o alternativă politică reală în momentul de față, nu ma reprezintă niciun partid politic".

Florin Bucuțea are 24 de ani și este din Dăișoara, județul Brașov. Tânărul a fost consilier la Ministerul Fondurilor europene.

Carmen Turcu are 30 de ani și e din Medgidia Constanța. A lucrat într-o companie în port, în domeniul petrolier, departamentul de radio comunicații și apoi cel de calitate.

Cristian Mititelu are 30 de ani, este din București și lucrează la ANAF, la Direcția de Mari Contribuabili. S-a înscris la concurs pentru că „sunt in asentimentul multora dintre telespectatori. Plus, să auzi și o altă idee decât ce aud la serviciu sau ce citesc pe rețelele sociale. Avem dreptul la o altă opinie”.

Zsok Donat are 50 de ani și e din Târgu Mureș. S-a născut în Mdiaș și este tâmplar de când se știe. Cel mai mult îi admiră pe Petre Daea, Teodorovici, Zamfir, dar și pe Viorica Dăncilă.

Liviu Calafeteanu are 25 de ani și locuiește în București. Este născut în Drobeta Turnu Severin și își caută un job stabil. Liviu speră că România va arăta mai bine în următorii 25 de ani.

