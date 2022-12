Peste 1.600 de persoane au sunat la Ambulanță în Ajunul Crăciunului. Mesele îmbelșugate și alcoolul și-au spus cuvântul

Peste 1.600 de bucureșteni au sunat la salvare în ultimele 24 de ore. Bucatele tradiționale, mâncate cu mult prea mare poftă, dar și paharele cu alcool, băute fără măsură, i-au adus pe mulți direct în camerele de gardă ale spitalelor.

Nu mai este un secret faptul că perioada sărbătorilor înseamnă pentru mulți mâncare din belșug sau ore întregi de petrecere. Și, ca în fiecare an, unii ajung la spital.

Caltaboși, cârnați, friptură, sarmale. Mâncarea tradițională de Crăciun este pe cât de gustoasă, pe atât de periculoasă. Mâncate fără nicio regulă, udate cu tărie, bucatele ne pot crea probleme grave.

E bine să gustam puțin din toate, fără să exageram, spun nutriționiștii.

În ultimele 24 de ore 1.657 de persoane au solicitat ambulanța, astfel:

838 au prezentat urgențe de cod rosu și galben

240 au mâncat mai mult decât trebuie și au avut probleme digestive sau au consumat prea mult alcool

Cum să mănânci dulciuri de Crăciun, fără să te îngrași vreun kilogram. Medicul Anca Hâncu: ”Așa trebuie mâncat cozonacul”

Crăciunul fără cozonac, torturi, prăjituri sau alte dulciuri parcă nu are niciun farmec. În special pentru cei care au ținut post o perioadă îndelungată și abia așteaptă să guste din toate bunătățile pregătite special pentru sărbători.

Bineînțeles că toate aceste bunătăți vin la pachet cu multe calorii și kilograme nedorite. Însă nu este obligatoriu! Dacă știm cum să le consumăm, aceste alimente pot fi inofensive.

Medicul nutriționist, Anca Hâncu, a dezvăluit care este secretul prin care putem mânca din toate dulciurile, fără să ne îngrășăm de Crăciun.

"Cu ocazia Crăciunului, toate gospodinele își pun fantezia la încercare și pregătesc cele mai minunate dulciuri.

De asemenea, dacă mergem la o masă la restaurant, vom fi tentați și de cozonaci și de torturi și de multe, multe dulciuri foarte bune.

Pentru a încerca să ne menținem kilogramele, să rămânem în forma cu care eram obișnuiți, să nu ne trezim după sărbători cu 2 - 3 kilograme în plus, aș recomanda masa de prânz să se termine după aperitive și felul principal, să se ia o pauză, să se bea o cafea, se mai bea un pahar de vin, se povestește cu prietenii, cu rudele, cu cei care ne sunt aproape.

Cu alte cuvinte, savurăm tot acest eveniment care înseamnă Crăciunul, care nu înseamnă doar masă.

Iar desertul să fie o bucurie pe care ne-o permitem, un răsfăț pe care ni-l permitem, la gustarea de după-amiază. Deci, pe la 15.00 - 16.00, putem încerca și deserturile", a declarat dr. Anca Hâncu, doctor în medicină, la DC Medical.

Când vine vorba despre cozonac, medicul susține că este bine să fie consumat la prima masă de dimineață.

"Fie alegem prăjitura favorită, fie încercăm să gustăm din mai multe variante. Nu trebuie să le mâncăm pe toate. Pe de altă parte, mai este faimosul cozonac, care e gustos, dar e plin de calorii. Are și nucă, are și ouă, are și mac, făină.

Ei, bine, putem să-l consumăm dimineața, la micul dejun, cu un pahar cu lapte sau cu o cafea, și e o alegere mult mai bună decât să adăugăm toate acele dulciuri după masa de prânz. În mod special aș vrea măcar să fie evitat consumul dulciurilor seara", a mai spus nutriționistul Anca Hâncu.