Cum să mănânci dulciuri de Crăciun, fără să te îngrași vreun kilogram. Medicul Anca Hâncu: ”Așa trebuie mâncat cozonacul”

Bineînțeles că toate aceste bunătăți vin la pachet cu multe calorii și kilograme nedorite. Însă nu este obligatoriu! Dacă știm cum să le consumăm, aceste alimente pot fi inofensive.

Medicul nutriționist, Anca Hâncu, a dezvăluit care este secretul prin care putem mânca din toate dulciurile, fără să ne îngrășăm de Crăciun.

Pentru a încerca să ne menținem kilogramele, să rămânem în forma cu care eram obișnuiți, să nu ne trezim după sărbători cu 2 - 3 kilograme în plus, aș recomanda masa de prânz să se termine după aperitive și felul principal, să se ia o pauză, să se bea o cafea, se mai bea un pahar de vin, se povestește cu prietenii, cu rudele, cu cei care ne sunt aproape.

Când vine vorba despre cozonac, medicul susține că este bine să fie consumat la prima masă de dimineață.

"Fie alegem prăjitura favorită, fie încercăm să gustăm din mai multe variante. Nu trebuie să le mâncăm pe toate. Pe de altă parte, mai este faimosul cozonac, care e gustos, dar e plin de calorii. Are și nucă, are și ouă, are și mac, făină.

Ei, bine, putem să-l consumăm dimineața, la micul dejun, cu un pahar cu lapte sau cu o cafea, și e o alegere mult mai bună decât să adăugăm toate acele dulciuri după masa de prânz. În mod special aș vrea măcar să fie evitat consumul dulciurilor seara", a mai spus nutriționistul Anca Hâncu.