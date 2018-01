5 criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi vestiare metalice

Alegerea unui vestiar metalic potrivit nevoilor tale poate fi o misiune destul de dificila. Aceasta decizie este ingreunata fie de multitudinea detaliilor tehnice cu care te confrunti si pe care nu le intelegi, fie de oferta vasta care exista pe piata in materie de mobilier pentru birou. Desi vestiarele sunt foarte practice si eficiente, utilizate in diverse domenii in functie de nevoile tale (scoli, birouri, hale industriale), exista o serie de aspecte la care trebuie sa fii atent atunci cand le achizitionezi si care iti pot da batai de cap.

Nu esti hotarat ce produse sa cumperi si de unde? Iti spunem noi tot ce trebuie sa stii atunci cand faci alegerea unui vestiar metalic:

1. Materialul de fabricatie si siguranta garantata

Vestiarele pot fi fabricate din diverse materiale, cum ar fi metal, lemn sau plastic. In general se opteaza in favoarea unui vestiar metalic, deoarece acesta ofera numeroase avantaje pentru un pret destul de mic. Unul din aceste avantaje este durabilitatea si siguranta (sistemul de inchidere). Spre exemplu, vestiar din metal cu usi Z dotat cu butuc cilindru si doua chei pentru fiecare usa. Astfel de piese de mobilier sunt fabricate din materiale robuste si rezistente, cum ar fi tabla de otel profilata cu grosimea de 0,6 mm, fiind securizate extrem de bine.

2. Dimensiunea si compartimentarea vestiarului

Ia in considerare inclusiv aspectele legate de ergonomie! Vestiarele sunt concepute astfel incat sa se incadreze in orice locatie. In functie de spatiul disponibil si volumul de stocare, poti sa optezi pentru: vestiar metalic compact cu 1 - 2 - 3 usi, simplu sau cu perete interior despartitor, vestiar cusetat sau scolar cu 2 - 4 - 6 - 8 usi etc.

3. Configuratia si dotarile suplimentare

Pentru a te folosi cat mai mult de un vestiar metalic, alege produse cat mai bine configurate si complet echipate cu: fante de aerisire in acoperis, suport pentru umbrela cu vas de colectare a apei, suport pentru eticheta pe usa, raft in partea superioara cu bara pentru umerase etc. Atentie! Pentru a evita rugina, alege un vestiar cu picioare, care sa-ti permita sa cureti spatiul de sub el. De asemenea, e bine sa iei in calcul si posibilitatea de a comanda polite suplimentare in caz de nevoie, atunci cand alegi furnizorul.

4. Livrarea si asamblarea

O problema frecventa cu care te confrunti atunci cand vrei sa cumperi piese de mobilier este transportul. Comanda online vestiarele metalice de care ai nevoie, pentru a beneficia de livrare rapida si gratuita. Astfel vei economisi timp, bani si energie. In plus, incearca sa optezi pentru vestiare gata asamblate, deoarece montarea acestora poate fi cu adevarat problematica!

5. Specificul vestiarului metalic

Nu in ultimul rand, nu uita sa alegi vestiarul in functie de nevoile tale exacte! Astfel, trebuie sa stii ca exista diferite modele, destinate in mod special pentru haine, echipamente si scule sau obiecte de curatenie. Spre exemplu, pentru haine iti este suficient un model cu 1-2 compartimente (cu despartitor curat/murdar). Insa daca doresti sa depozitezi lucruri de dimensiuni mici sau medii, iti trebuie un vestiar cu cel putin 4-6 compartimente. Alte modele speciale de care poti avea nevoie sunt: vestiar metalic cusetat, vestiar cu bancuta sau vestiar scolar.

Si pentru ca pe piata exista numeroase oferte care te pot deruta, iti recomandam sa cumperi cu incredere vestiare metalice de la OfficeClass.ro, magazinul online de birotica si papetarie nr. 1 in Romania. Aici vei gasi cel mai bun raport calitate-pret!