A murit Robbie Coltrane, starul din Harry Potter iubit de toată lumea. Actorul avea 72 de ani

Marele actor Robbie Coltrane, cunoscut pentru rolul lui Rubeus Hagrid din seria Harry Potter, s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani.

Sursa foto: Colaj Hepta | Profimedia

Actorul scoţian Robbie Coltrane a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani.

Starul din Harry Potter, James Bond şi Cracker a murit într-un spital din apropierea casei sale din Larbert, Scoţia.

Actorul se confrunta cu probleme de sănătate de câţiva ani.

Coltrane l-a interpretat în mod memorabil pe paznicul de la Hogwarts, Rubeus Hagrid, în seria Harry Potter, scrie publicaţia Deadline.

S-a bucurat de o popularitate uriaşă datorită rolului de vrăjitor, câştigând faimă şi aprecieri la nivel mondial pentru interpretările sale emoţionante şi pentru relaţia pe ecran cu Harry Potter interpretat de Daniel Radcliffe.

În Marea Britanie, Coltrane a cucerit memorabil ecranele televiziunilor în rolul psihologului criminalist Dr. Edward „Fitz” Coltrane din serialul Cracker, pentru care a câştigat trei premii BAFTA consecutive pentru cel mai bun actor, o onoare egalată doar de un alt actor, Michael Gambon.

De asemenea, a fost nominalizat la BAFTA pentru drama National Treasure de pe Channel 4 şi pentru Tutti Frutti de pe BBC Scotland.

Actorul a avut, de asemenea, interpretări memorabile în filme precum Nuns On The Run, Mona Lisa şi Ocean's 12.

A jucat, de asemenea, în filmele James Bond GoldenEye şi The World is not Enough, în care l-a interpretat pe Valentin Dmitrovici Zukovsky.

Cine este Robbie Coltrane

Coltrane s-a născut Anthony Robert McMillan în Rutherglen, Scoţia, în 1950.

Şi-a luat numele de scenă Coltrane la vârsta de 20 de ani, în semn de omagiu adus saxofonistului de jazz John Coltrane, şi s-a remarcat în producţia de teatru a lui Byrne, The Slab Boys. Printre primele roluri de film se numără Flash Gordon şi Mona Lisa, înainte de a apărea pe micul ecran în Tutti Frutti şi apoi în Blackadder al treilea.

Cracker a obţinut succesul de critică în anii 1990 şi şi-a făcut debutul în Harry Potter în 2001.