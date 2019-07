Acest bărbat a dormit în casa lui Gheorghe Dincă, în săptămâna în care ar fi fost ucisă Alexandra, la Caracal. A făcut dezvăluiri cumplite!

Foto: captură Antena 1

Un bărbat a dormit în casa criminalului Gheorghe Dincă, la Caracal.

Acesta susține că l-a ajutat pe Dincă la diverse treburi în curte. În ziua în care ar fi fost ucisă Alexandra Măceșanu, bărbatul a bătut la poartă, dar n-a mai fost primit.

„Am dormit până marţi la el acolo, două săptămâni, într-un şopron. Am plecat apoi la o înmormântare. Joi pe la ora 19:00 am fost acolo. A venit la poartă şi l-am întrebat, mă nea George, mâine ce facem, că avea nişte fân strâns în spate. A zis du-te şi ia mâncarea de la cantină şi mă mai cauţi după 4. Mi-a zis că vineri dimineaţă are nişte treburi în oraş”, a declarat bărbatul la Acces Direct.