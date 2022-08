Adrian Năstase, teorie înfricoșătoare după atentatul de la Moscova asupra fiicei lui Alexander Dughin

"Atentatul de la Moscova asupra fiicei lui Alexander Dughin deschide, in opinia mea, o noua faza in conflictul dintre Rusia si Ucraina. In mod categoric, in februarie, Rusia a invadat teritoriul unui stat suveran, cu frontiere garantate international, din dorinta de a „corecta” trecutul. In esenta, este vorba de o actiune de revizuire a frontierelor. Razboiul va continua, fara indoiala, cu forte militare, insurgenti si victime civile „colaterale”.

Asasinarea Dariei Dughin complica insa lucrurile. Ea duce confruntarea la un nivel nou – acte de terorism individual. Dincolo de cine a comandat asasinatul sau de cine l-a executat (vor fi lansate tot felul de teorii), s-a creat un precedent important pentru acest conflict, in care pot fi implicati si terti. Au mai fost astfel de atentate in Orientul Mijlociu, in Germania, in Siria, Iran, Afganistan, cu numeroase masuri de retorsiune. De altfel, primul Razboi mondial a pornit in urma unui act individual de terorism.

În Romania, trei premieri au fost asasinati pana la Al doilea razboi mondial si a existat o perioada in anii ’20-’30, in care s-au intamplat multe asasinate cu motivatie politică", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Vladimir Putin s-a pronunțat cu privire la asasinarea Dariei Dughina

Președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat luni, pentru prima dată, în legătură moartea Dariei Dughina, fiica ideologului ultranaționalist Aleksandr Dughin.

Dughina a murit sâmbătă noaptea, în apropiere de Moscova, după explozia unei bombe plasate sub mașina sa.

Președintele rus a transmis familiei condoleanțe, numind atentatul "o crimă josnică și feroce".

"O crimă josnică și feroce a scurtat viața Dariei Dughina, o persoană strălucitoare, talentată, o adevărată inimă rusă – bună, iubitoare, deschisă și plină de simpatie. Jurnalist, om de știință, filozof, corespondent de război, ea a slujit cu sinceritate poporul și patria și a dovedit prin fapte ce înseamnă să fii patriot rus", se spune în mesajul postat pe canalul Telegram al Kremlinului, notează CNN.

Aleksandr Dughin, tatăl Dariei Dughina, este considerat inspiratorul lui Putin în planurile sale de invadare și de anexare a Ucrainei la Rusia.

FSB, Serviciul Federal de Securitate din Rusia, a acuzat luni serviciile speciale ucrainene că se află în spatele atacului cu bombă, comunicând, totodată, datele unei femei, Natalia Vovk, despre care rușii susțin că este cetățean ucrainean și că ar fi dus la îndeplinire atentatul.

Anterior informațiilor comunicate de FSB, Ucraina a negat oficial orice implicare în asasinarea Dariei Dughina.

După ce presa rusă a publicat informațiile referitoare la suspecta în cazul Dughina, Kievul nu a reacționat imediat.