ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Un cunoscut politician a refuzat să voteze!

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Un cunoscut politician din România a refuzat să voteze!

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a declarat, duminică, în faţa secţiei de votare, că refuzat să-şi exprime dreptul de vot pentru că niciun candidat nu şi-a arătat sprijinul pentru candidatura oraşului la statutul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2022.



"Am venit la secţia de votare la care sunt arondat, în primul rând cu gândul pentru comunitatea pe care o reprezint, pentru comunitatea băimăreană, şi cu gândul la proiectele importante pe care le avem pentru comunitatea băimăreană. Şi am tot aşteptat, măcar în această campanie electorală, ca unul dintre candidaţi, dar în special candidaţii care pe parcursul acestei campanii au deţinut funcţii importante în stat, să se gândească şi la această comunitate, în sensul în care în 2022 ne dorim să devenim Capitală Europeană a Tineretului. Şi pentru aceasta am solicitat Guvernului României, Preşedinţiei, dar şi partidelor politice un acord de susţinere pentru acest lucru, fiind vorba, totuşi, nu despre un băimărean, ci fiind vorba de un proiect cu relevanţă naţională, pentru că aduceam într-un fel mândrie şi dezvoltarea pe zona tineretului pentru zona de nord-vest a României, dar şi pentru întreaga ţară", a declarat Cătălin Cherecheş.



Acesta a mai precizat că în turul doi al alegerilor ar putea vota, doar dacă unul dintre candidaţii rămaşi în competiţie arată o susţinere pentru proiectul dedicat tinerilor în competiţia din anul 2022.



"Aştept până la turul doi, ca cel puţin cei care se înscriu în turul doi să facă acest gest pentru comunitatea băimăreană. Până atunci, cu regret nu voi participa la acest vot din dorinţa de a scoate în evidenţă că şi într-o astfel de campanie, într-un astfel de moment de alegeri cu importanţă majoră pentru România, totuşi, este importantă fiecare comunitate în parte, trebuie respectată, iar ca şi candidat trebuie să rezonezi la proiectele relevante, mai ales că proiectele pe care comunitatea le face arată generozitate pentru întreaga ţară", a spus Cătălin Cherecheş.



Edilul municipiului Baia Mare a făcut declaraţii presei în faţa Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" din municipiul Baia Mare, unde se află secţia de votare la care este arondat.