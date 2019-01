Alin avea 25 de ani și își căuta un rost în viață, departe de casă, în Marea Britanie. În urmă cu câteva zile, familia sa a primit o veste năucitoare. "E singurul lucru pe care îl mai putem face"

Familia unui tânăr român plecat în Marea Britanie are nevoie disperată de ajutor. Și asta pentru că Alin Mitrică, un tânăr de 25 de ani, a murit subit, la Manchester, iar acum rudele lui nu au bani să-l aducă în țară.

"AM NEVOIE DE AJUTOR !!! Am rugămintea la toti cei care vad această postare sa ma ajute cu o distribuire sau sa ia legatura cu Seba Sebelo Alexandru Mitrica 072 644 51 48 , daca pot ajuta cu bani pentru repatrierea trupului unui baiat care a plecat mult mult prea devreme dintre noi Mitrica Alin la doar 25 de ani a decedat in Manchester ..fratele lui se va ocupa sa strângă bani pentru repatriere ,Va rog mult sa facem singurul lucru care a mai ramas de facut din pacate, ODIHNESTETE IN LINISTE PRIETEN DRAG !!", se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

A plecat dintre noi un coleg, prieten si totodata un înger. Dumnezeu sa te ierte si sa te aibe in paza lui acolo sus Alin. Condoleante familiei, au scris prietenii și colegii.