Alina, fata ucisă în Mangalia, i-a povestit ceva mătușii sale în legătură cu prietena ei, chiar cu câteva zile înainte să moară

Alina a murit la doar 18 ani, ucisă de prietena ei cea mai bună. Cu puțin timp în urmă, fata i-a povestit mătușii ei ceva în legătură cu tânăra alături de care a plecat pe litoral, la muncă.

Alina era din Vaslui. La începutul verii, a hotărât să meargă pe litoral, alături de cea mai bună prietenă din copilărie, pentru a câștiga ceva bani cu care să se întrețină.

Provenea dintr-o familie cu cinci copii, iar viața pe care a dus-o a învățat-o să fie o luptătoare și să se descurce singură.

În copilărie, mama ei a fugit de acasă, împreună cu sora cea mai mică, pentru că nu mai îndura bătăile primite de la soț. Iar Alina și frații ei au fost nevoiți să rămână acasă și să trăiască un adevărat coșmar alături de tatăl lor, pentru care bătăile erau la ordinea zilei.

Alina își amintea însă o bătaie cruntă, pe care a primit-o în momentul în care tatăl ei a prins-o vorbind la telefon cu mama, deși îi interzisese acest lucru. Aceea a fost și ziua în care a hotărât că trebuie să fugă de acasă.

”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă. Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea fata, în urmă cu trei ani, pentru vremeanouă.ro.

Și dacă doar bătăile ar fi fost o problemă... Copiii însă erau lipsiți de hrană și căldură.

”Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam”, mai spunea fata.

Din fericire, o mătușă a luat-o în custodia ei. În ciuda faptului că veniturile femeii nu i-au permis să îi ofere condiții de trai de un nivel înalt, Alina a primit din partea ei dragoste și înțelegere.

Iar de ceva timp, Alina îi tot spunea acesteia că prietena ei cea mai bună se poartă urât cu ea. I se plângea adeseori de acest lucru. Motiv pentru care mătușa ei a sfătuit-o să vină acasă. Fata i-a promis însă că va veni, după ce va mai strânge câțiva bănuți.

Din nefericire, nu a mai putut face acest lucru.