"Am 23 de ani și sunt nebună după bărbați. Într-o seară, am mers în dormitor cu un tip și am observat ceva neobișnuit sub pătură. Când am dat-o la o parte, am leșinat de plăcere. A fost incredibil, mai vreau!"

O femeie din Marea Britanie are probleme serioase în relație. Așa că a apelat la serviciile unei consiliere.



"Am 23 de ani și iubitul meu are 24 de ani. E iubitor și gentil și merită ceva mai bun decât pe mine.

Într-o zi, prietena mea cea mai bună mi-a spus despre o aplicație unde pot găsi persoane interesate în a face amor în trei.

Mereu am avut o fantezie pe tema unui triunghi amoros și imediat ce am avut ocazia, am profitat de ea.

Într-o seară, m-am strecurat în pat și m-am alintat un pic, după care i-am spus iubitului meu că ar trebui să încercăm și așa ceva la un moment dat.

El e heterosexual și când i-am spus, am avut senzația că s-a îmbolnăvit pe loc.

În ziua următoare, el era plecat așa că am profitat, mi-am dat întâlnire cu doi bărbați la un hotel. A fost minunat și abia așteptam să-i văd din nou. Apoi m-am simțit vinovată și m-am gândit la iubitul meu.

Mi-am jurat că nu o voi mai face, dar acum am desccoperit că sunt gravidă. Nu știu care exact e tatăl și ce să fac."

Consiliera pe probleme de relațiii de la The Sun îi spune tinerei că a fost inconștientă în a se întâlni cu doi străini într-un hotel, că își va da seama cu cine a rămas gravidă, dar întrebarea care se pune e dacă e pregătită să-și asume o asemenea responsabilitate. Și răspunsul pare mai degrabă să fie nu.