"Am ajuns la spital cu simptomele unui preinfarct! Le mulțumesc 'extratereștrilor' de la UPU!"

”Am ajuns la UPU cu simptomele unui preinfarct!



După EKG, când parametrii cardiaci au arătat clar că am o inimă bună, s-a luat în calcul un anevrism intercostal și părea că plec acasă imediat după ce se termina de administrat calmantul.



Se termină medicamentele ce îmi erau administrate și sunt invitat la radiologie, de unde intru și ies în mai puțin de 30 de secunde!

Iau loc pe holul unde colcăia de extratereștrii cu combinezoane nou nouțe...și încep o tuse seacă, da tuse tată!



"Extratereștrii" toți cu ochii pe mine, exact ca atunci când cineva care a călătorit recent cu amanta prin străinătate, a venit la urgențe pentru că avea o așchie mică într-un deget, dar și să probeze echipamentul de protecție nou-nouț al medicilor, incognito !!!



Și deodată semnalul, între ei, combinezoanele albe.... Pacientul Filip ...trebuie dus la roșu urgent și administrat .......eu deja eram în altă lume! Printre tuse și privirile parcă asmuțite, m-am trezit pe un pat întins cu o armată de costumați în jurul meu, ca o mașină de Formula 1 la boxe!



Diagnostic: Emfizem pulmonar acut perforant!



Anestezie locală, intervenție chirugicală, anchetă epidemiologică, detalii despre alte comorbidități și în același timp material didactic pentru rezidenții prezenți, perfuzii, dren, tub de oxigen ..... injecții anticoagulare .. și cireașa de pe tort: test swab #covid... totul în maxim 4 minute, de nici lacrimile de fată mare nu au avut timp să mi se usuce pe față!

Formula 1, ți-am zis !

Cuvântul de ordine nu mai era durere, ci era panică.... panică totală !!!

Mai știu, altul care a ieșit să ducă gunoiul ( noaptea ) și s-a întors după 1 an și 4 luni.... la mine acum părea și mai grav, am ieșit să duc gunoiul și părea că este doar tur, nu și retur!



Acum, după 2 zile, în care am stat sub stricta supraveghere, mi-am revenit și veștile bune încep să apară. Drenul funcționează, rezultatul la #covid este negativ .... Deci se pare că nu o să avem prima înmormântare online în familie!



Nu îi cunosc, nu am niciun reper după care să îi recunosc .... dar le sunt recunoscător că mi-au salvat viața, nu doar cu riscul de a o pierde pe a lor dar și fără cea mai mică excepție!



Le multumesc tuturor "extratereștrilor" de la UPU Sf. Spiridon pe aceasta cale! Și le doresc ca Lumina Sfântă a Paștelui să le încălzească și să le călăuzească sufletele în fiecare clipă!



Multa Sănătate eroilor mei !!!”, scrie bărbatul pe rețeaua socială.