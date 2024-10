”Am fost folosiți drept scuturi umane de către Poliția Română!”. Acuzații grave la adresa unor agenți ”care au luat o decizie greșită”

Acuzații grave la adresa Poliției Române. Foto: Facebook

O familie acuză că mașina în care se afla a fost folosită drept scut uman de către Poliția Română: ”Pare scenariu de film, dar iată cum poți muri pe străzile din România”, se arată pe pagina de Facebook a șoferului.

”Pe scurt: Da. Aceasta este mașina mea și da, suntem vii, atât eu, cât și soția mea. Am fost folosiți ca scuturi umane de către Poliția Română! Pare scenariu de film, dar citește povestea mai jos ca să afli cum poți muri oricând pe șoselele din România, din cauza unei decizii greșite a unui agent de poliție.

Povestea pe larg: Ieri, duminică, 20.10.2024, în drum spre Sibiu, în localitatea Șelimbăr, un echipaj de poliție ne-a făcut semn să oprim pe loc, blocând ambele benzi de circulație pe sensul spre Sibiu. Noi, alături de ceilalți participanți la trafic, am rămas în mașini, fără nicio explicație din partea agenților. Unul dintre agenți a trecut pe lângă mașinile noastre, ducând un dispozitiv cu țepi (numit spike) pentru oprirea forțată a unui vehicul în mișcare. În câteva secunde, am fost loviți din spate de o mașină despre care am aflat ulterior că era furată și condusă de o persoană de cetățenie elvețiană, fără permis, sub influența drogurilor, urmărită de poliție. Impactul ne-a aruncat aproximativ 15 metri în față.

Ce ne-a salvat

În primul rând, Dumnezeu!

Faptul că persoana din mașina din fața noastră a avut inspirația să se mute mai în față, evitând un impact care ne-ar fi strivit între cele două mașini.

Faptul că am decis să nu luăm copilul nostru cu noi. Locul Evei, fiica noastră, a fost cel mai avariat și nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă era în mașină.

Am văzut știrea despre acest incident pe toate canalele de știri, dar nicio publicație nu a prezentat realitatea. Titlul corect al știrii ar fi fost: Poliția a creat un scut uman pentru a prinde o persoană care a furat o mașină.

Întrebările mele sunt

De ce a fost nevoie de un scut uman când poliția avea deja dispozitivul de oprire forțată a mașinilor? Dacă tot am fost opriți, de ce nu ne-au evacuat înainte de impact? De ce nu apare povestea reală în presă, deși reporterii au fost la fața locului? Cum putem trăi liniștiți pe șoselele din România când cei care ar trebui să ne protejeze ne pun în pericol? Ce măsuri pot fi luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete? Cine ar fi avut grijă de copilul nostru, dacă ar fi rămas orfan din cauza unei decizii a poliției?

Această poveste nu trebuie să rămână doar pe Facebook. Rog pe cei care știu ce demersuri trebuie făcute pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați să îmi spună”, scrie Andrei Ghica pe o rețea socială.