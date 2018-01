Ambasadorul SUA în România, prima reacție după schimbarea Guvernului

Foto: Facebook / Hans Klemm

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a declarat marţi, la Zalău, că predictibilitatea şi stabilitatea sunt foarte importante pentru România şi că speră că, odată cu instalarea noului Guvern, se va intra într-o perioadă de stabilitate.



Întrebat de jurnalişti ce părere are despre schimbările de Guvern din ultimul an, Hans Klemm a spus că "nu este o situaţie ideală".



"Predictibilitatea, stabilitatea sunt foarte importante pentru România şi, de asemenea, pentru partenerii săi. Sper că acum vom intra într-o perioadă de stabilitate", a afirmat înaltul oficial american.



Ambasadorul SUA a precizat că nu şi-a format o părere despre noul guvern, deoarece nu-i cunoaşte pe prim-ministru şi pe membrii cabinetului şi nu s-a întâlnit, până în prezent, cu aceştia.



"Nu am avut încă şansa să mă întâlnesc cu prim-ministrul sau cu cineva din cabinet. Le doresc mult succes, care să aducă pace, stabilitate şi prosperitate tuturor românilor. (...) Să fiu sincer, trebuie să accept ce prim-ministrul a spus ieri, că intenţionează să implementeze programul de guvernare al coaliţiei. Nu ştiu încă foarte multe despre priorităţile dânsei. Aştept momentul potrivit, pentru viitor, să mă prezint prim-ministrului şi personal. Îi doresc numai bine", a conchis Klemm.