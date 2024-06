Amendă de 100.000 de lei pentru un șofer din București. Ce a făcut conducătorul auto pentru a primi cea mai mare sancțiune

Amenda de 100.000 de lei pentru un șofer din București.

100 de mii de lei este amenda record primită de un șofer din Capitală care a fost prins drogat în timp ce conducea.

Sancțiunea este cea mai mare de până acum și a fost stabilită de Curtea de Apel din București prin cumularea mai multor dosare penale deschise pe numele acestuia.

Iniţial, şoferul trimis în judecată fusese condamnat la închisoare cu executare de Judecătoria Călăraşi, pentru o faptă datând din 23 iulie 2020.

Magistrații din Călărași au constatat că bărbatul trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe fusese condamnat, la finalul anului 2017, la pedeapsa de un an de închisoare pentru deținere fără autorizație eliberată în condițiile legii și de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

El fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare și sub supraveghere. Judecătoria Călăraşi l-a condamnat la un an şi şase luni de închisoare, a contopit pedepsele, decizând ca șoferul să execute un an şi zece luni de detenție. Condamnatul a făcut apel, iar Curtea de Apel București a stabilit pedeapsa amenzii penale în cuantum de o sută de mii de lei, reprezentând un număr de două sute de zile-amendă cu un cuantum de 500 de lei ziua-amendă, decizia fiind definitivă, scrie Observator.

Amenzi penale pentru aceeași infracțiune au fost date şi de alte instanțe, în top în ceea ce privește cuantumul acestora situându-se şi o amendă de 33.750 de lei aplicată de Judecătoria Tulcea şi una în cuantum de 20.000 de lei aplicată de Judecătoria Brașov.

Tot o amendă penală de 20.000 de lei a stabilit, în anul 2020, şi Curtea de Apel Oradea pentru un şofer care fusese iniţial condamnat la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.