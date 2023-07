Antena 3 CNN › Actualitate › Aproape 10.000 de americani au participat la cel mai mare festival românesc din Statele Unite Aproape 10.000 de americani au participat la cel mai mare festival românesc din Statele Unite

Timp de trei zile, 7-9 iulie 2023, pe încântătoarea promenadă The Wharf din Washington, DC, a avut loc a doua ediție a festivalului “Romanian Weekend at The Wharf”.

Sursa foto: Facebook | Ambasada României în Statele Unite ale Americii / Romanian Embassy to US | Johnny Vacar, Andrei Călin

de Georgiana Adam 10 Iul 2023 • 12:24