Anchetă la maternitatea Ploieşti, după ce o mamă a fost externată cu bebeluşul altei femei: "A venit cu un alt copil mai mic, având altă fizionomie"

Este anchetă la maternitatea din Ploiești, după ce două fetițe au fost încurcate la naștere. Una din mame a alertat cadrele medicale.

Incidentul a avut loc la secția de Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Cele două mame aflate la prima naștere au adus pe lume bebelușele în aceeași zi, adică pe 9 februarie. Şi deși au fost asistate de medici diferiți micuţele poartă acelaşi nume.

Însă dintr-o eroare umană, micuţele au fost încurcate, iar una dintre ele a plecat cu prima mamă care a fost externată.

Cea de-a doua mamă a sesizat însă că bebeluşul are o altă fizionomie şi a alertat cadrele medicale. Imediat mama care a plecat acasă cu bebeluşul greșit a fost sunată să revină la spital pentru a înapoia copilul şi a-l lua pe al ei.

"Am ajuns la Maternitatea Ploiești ca să luăm copilul, să mergem acasă. Când am ajuns în sala de unde să ia copilul am constatat că nu e copilul nostru. A venit cu un alt copil mai mic, având altă fizionomie. Am intrat cu asistenta în sala pentru a schimba copilul.

Soția i-a spus doamnei că nu este copilul nostru. Doamna ne-a dat actele și-n acte a băgat un cartonaş care este la capul pătuțului. Actele coincideau cu brățara soției avea același nume, doar că numărul după brățara copilului nu coincidea cu numărul după brățara mamei", spune tatăl uneia din fetiţe.

Întrebat de acestă situaţie un medic de la maternitatea Ploieşti a declarat că "este o situație rar întâlnită" la unitatea medicală.

"A fost o situație rar întâlnită în activitatea noastră și pentru noi pentru că pe lângă elementele de identificare din partea personalului medical, respectiv fișe medicale, numere pe care le are și mama și nou-născutul, noi ne bazăm sau ni se pare un lucru firesc şi părinții să participe la această identificare", a spus Călin Boeru, medic maternitatea Ploieşti.

Mame cu acelaşi nume şi bebeluși schimbați

Într-un spital rusesc, doua femei aveau să treacă printr-o experienţă inedită. Ambele pe nume Lyudmila au născut doi bebeluși sănătoși, la diferență de doar un minut. Însă asistentele au încurcat copiii, iar mamele au primit bebelușii în mod greșit. Imediat, cele două tinere au început să aibă îndoieli şi şi-au dat seama că ceva nu era în regulă. Însă reprezentanții spitalului le-au spus ca e imposibila o asemenea greșeală.

Timp de 102 zile, cele doua femei au alăptat copii care nu erau ai lor. Însă mai apoi au făcut un test ADN. Au mers la spital şi au confruntat doctorii, cu rezultatele în faţa, însă administrația spitalului a continuat să nege situația, spunând că nimic nu este adevărat.

A fost nevoie ca una din mame să facă o plângere la Poliţie pentru a rezolva situaţia, notează qbebe.ro. Într-un final spitalul şi-a recunoscut greșeala şi le-a chemat pe cele două mame într-una dintre săli, pentru a face schimb de copii. Astăzi, cele doua Lyudmila sunt aproape ca doua surori, iar cele două familii continuă să ţină legătura.