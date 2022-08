Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce „monstrul” de la Caracal, Gheorghe Dincă, a dat interviu

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au transmis, vineri seara, o reacție după ce Gheorghe Dincă a acordat un interviu din penitenciar, el fiind persoană privată de libertate și încarcerată în Penitenciarul Craiova.

„La data de 12 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, faptă prevăzută de Legea nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, fiind întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

În fapt, un bărbat de 69 de ani, din județul Olt, încarcerat în Penitenciarul Craiova, ar fi beneficiat de un telefon mobil, introdus în mod ilicit, în spațiul de deținere”, transmit reprezentanții Poliției Dolj.

Cercetările se fac sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând fi dispuse măsuri în consecință.

Gheorghe Dincă a oferit primul interviu din puşcărie. În înregistrarea audio publicată de Gândul, Dincă neagă că ar fi ucis-o pe Alexandra Măceşanu și vorbeşte despre torturi la care ar fi fost supus pentru a recunoaște atât uciderea Alexandrei, cât pe cea a Luizei Melencu.

Instanţa ar fi trebuit să pronunţe astăzi decizia în cazul Caracal, însă a fost amânată.

Întrebat cum a decurs ancheta de când a fost arestat, Gheorghe Dincă a răspuns:

"E mult de zis. În dimineaţa când s-a intrat în pod atunci m-au rupt în bătaie 2 ore şi 45 de minute... Dar nu cu bătăi, cu pumni, cu pulane.

Am fost dus jos în curte atunci când a intrat în dimineaţa de 26.07.2019. Am fost luat de mascaţi, de trupele mascate din Slatina, şi numai în bocanci, în bombeuri, mi s-au rupt coaste, am coaste rupte în partea stângă în dreptul inimii şi mi s-a spart pieptul, coşul pieptului, cum se zice, sternul, au măsluit radiografii şi au zis că nu am nimic. Toate s-a mers pe măsluire.

Toate probele din dosar văzute de oamenii de ştiinţă şi de specialişti duc că nu există probe şi eu nu am săvârşit acele orori.

Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri.

Din tot ce s-a întâmplat şi este adevărat este un viol. Pentru că persoana respectivă care i-am plătit a tras de timp. Pe Alexandra. Este adevărat.

Pentru că m-a scos din minţi şi nici n-a vrut să restituie banii şi nici să presteze, treaba a degenerat şi atunci am luat-o cu forţa. Recunosc şi indiferent ce ar fi, asta aşa s-a întâmplat".

Gheorghe Dincă își va afla pedeapsa abia pe data de 9 septembrie, atunci când a fost dat un nou termen în cazul în care a cutremurat întreaga țară.

Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă pentru Gheorghe Dincă. La fel a făcut și avocata familiei Alexandrei Măceșanu.