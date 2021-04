Andrei Caramitru: ”E o greșeală mare de tot! Așa fac toate țările! Dar noi mai cu Moț. Sper să regândească asta că aici nu e ok deloc!”

”Cîțu a anunțat deschidere din 1 Iunie pentru că vin multe doze în Aprilie și mai. E foarte bine că se dă o direcție - e exact ce am sugerat și eu de ceva vreme. Mă bucură asta. Înseamnă că nervii se vor mai calma în societate. Vara va fi ok - exact cum am anunțat și eu aici.

A cerut și implicarea bisericilor. E bine. Însă aici am un dubiu. Mare de tot. Nu cred ca BOR se va implica. Preferă să fie în zona de obscurantism și de relație cu AUR. Dar să vedem. Probabil Dani va zice un fel de mini ok din colțul gurii și cei de mai jos vor face fix invers. Ca până acum.

E o singură problema reală și mare. A spus că în nici un caz nu se va folosi certificatul verde european. Asta e o mare prostie. Oricum va fi agreat și utilizat în toată UE, că vor ei sau nu. E uite fix așa va fi rata de vaccinare slabă și puteți să uitați să fie ok pe 1 Iunie. E o greșeala mare de tot. Trebuie un “incentive”, o încurajare, un beneficiu. Trebuia dat drumul tot pentru cei vaccinați de la 1 Mai și după tot așa. Așa fac toate țările. Dar noi mai cu Moț. Sper să regândească asta că aici nu e ok deloc„, scrie Andrei Caramitru pe o rețea socială.

Citu a anunțat deschidere din 1 Iunie pentru ca vin multe doze in Aprilie și mai. E foarte bine ca se da o direcție - e... Publicată de Andrei Caramitru pe Luni, 5 aprilie 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal