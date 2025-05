Cel mai mare și bine păstrat secret de pe internet: Cine este Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin. Un documentar arată „suspectul”

O statuie a lui Satoshi Nakamoto, presupusul pseudonim folosit de inventatorul Bitcoin, expusă în Graphisoft Park din Budapesta, Ungaria. Sursa foto: Janos Kummer/ Getty Images

Identitatea creatorului Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a fost mult timp unul dintre cele mai mari mistere ale erei internetului. Un nou documentar HBO, „Money Electric: The Bitcoin Mystery”, pretinde că are un răspuns. Cu toate acestea, bărbatul pe care regizorul filmului, Cullen Hoback, îl numește fondatorul bitcoin din 2009 neagă că ar fi Satoshi Nakamoto.

„Ca să se știe, eu nu sunt Satoshi”, a declarat pentru CNN Peter Todd, un dezvoltator al nucleului Bitcoin. Todd a acuzat filmul că este „iresponsabil” și îi pune viața în pericol.

„Cullen se agață de paie aici”, a spus Todd, care a susținut că nu a fost abordat de HBO în perioada premergătoare lansării filmului și nu a fost oferit o șansă de a proiecta filmul înainte de a fi difuzat în octombrie 2024. „El transformă câteva coincidențe în ceva mult mai mult. Chiar ironic: acesta este un semn distinctiv al gândirii conspiraționiste.”

Un purtător de cuvânt al HBO nu a răspuns la solicitarea CNN de comentarii. HBO, ca și CNN, este deținut de Warner Bros. Discovery.

Cu toate acestea, regizorul filmelor a declarat pentru CNN că nu este surprins de negarea lui Todd și că rămâne încrezător în concluzia documentarului său.

Dovezile că Peter Todd ar fi Satoshi Nakamoto

„Peter a fost acolo în acea zi (în care a fost intervievat pentru film). El știe ce s-a discutat. El a avut toate oportunitățile de a se explica”, a declarat Hoback pentru CNN într-o declarație.

Speculațiile în jurul creatorului anonim al Bitcoin au dus la nenumărate teorii. Cine este această persoană - sau aceste persoane - care a codificat Bitcoin și apoi a dispărut de pe fața internetului în 2013, chiar când valoarea acestuia a explodat? Misterul este alimentat și de miliardele de dolari în Bitcoin care se presupune că se află sub controlul lui Nakamoto.

Hoback a declarat că a petrecut ani de zile urmărind diferitele teorii privind identitatea lui Satoshi Nakamoto, înainte de a se stabili în cele din urmă asupra lui Todd. Printre dovezile lui Hoback se numără o postare pe forumul Bitcoin din 2010 a lui Todd, despre care el presupune că a fost scrisă de Satoshi Nakamoto.

Rezolvarea marilor mistere ale internetului a devenit o carte de vizită pentru regizorul Hoback, a cărui faimă anterioară a fost demascarea lui Q, omul din spatele QAnon, în serialul HBO „Q: Into The Storm”.

CNN a stat de vorbă cu Hoback, înainte de dezmințirea lui Todd, pentru a discuta de ce regizorul este atât de încrezător în teoria sa, dacă îi este teamă să nu fie dat în judecată și despre marea confruntare dramatică de la sfârșitul filmului.

Această conversație a fost editată pentru lungime și claritate.

Satoshi Nakamoto controlează aproximativ un milion de Bitcoin

CNN: Identitatea persoanei care a creat Bitcoin este unul dintre cele mai mari mistere ale epocii noastre moderne. De ce contează identitatea sa?

Cullen Hoback: Dacă Bitcoin ar fi dispărut, dacă nu ar fi fost adoptat de statele naționale, nu ar fi fost încorporat în 401(k)s, ar fi fost o poveste diferită. Dar Bitcoin devine din ce în ce mai mult o coloană vertebrală majoră a sistemului financiar. Nu pleacă nicăieri. Între timp, există această figură anonimă care probabil controlează, sau foarte posibil controlează, o parte masivă a acesteia - aproximativ un milion de Bitcoin.

Așadar, cred că este important să înțelegem dacă acea persoană deține încă cheile (de la portofelul său criptografic), care sunt ideile și intențiile acelei persoane sau ale acelei persoane, având în vedere proeminența Bitcoin.

CNN: Povestea lui Satoshi - Ce credeți că a făcut pentru narațiunea legată de Bitcoin?

Hoback: Cred că mitul din jurul acestei figuri anonime a fost benefic în mare parte, pentru că a început să ia pe o calitate aproape dumnezeiască. Ca și cum ar fi coborât din ceruri și a fost acordat omenirii. Și le-a permis oamenilor să creadă orice doreau despre ea. Că era atât de pură și că era un fel de soluție la toate problemele lumii.

Cred că în acest moment că mythos este de fapt un detriment pentru Bitcoin. Cred că este o parte din motivul pentru care încercarea de a rezolva chiar acum este important. Pentru că este copt în sistemul nostru financiar în acest moment, și se atinge viețile celor mai mulți oameni.

CNN: Nu sunteți primul jurnalist care încearcă să descopere identitatea lui Satoshi. Cât de încrezător sunteți în teoria dumneavoastră?

Hoback: Ei bine, cred că prezentăm un caz al naibii de solid în film. Și, în cele din urmă, este ca și cum ai avea un proces sau ceva de genul ăsta, nu? Vei prezenta cel mai bun caz posibil. Nu e ca și cum l-am avea pe Satoshi trimițând literalmente o tranzacție în fața camerei. Ca acel Satoshi fals apărut acum câțiva ani, când Craig Wright a convins o serie de oameni că el a fost în spatele ei. Noi nu-l avem pe Satoshi făcând asta.

Îl confruntăm pe Satoshi, pe care îl susținem puternic în acest film, și cred că reacția lor este, într-un fel, mai revelatoare decât dovezile în sine. Așadar, nu cred că nivelul meu de încredere este la fel de important ca ceea ce publicul va înțelege atunci când va vedea dovezile cu ochii lui.

CNN: În documentar, citați pe cineva care speculează că un amator a scris codul Bitcoin, dar alții au speculat că persoana din spatele Bitcoin trebuie să fie un fel de poliglot la nivel de geniu. Chiar crezi că un programator amator în vârstă de 22 de ani ar putea crea Bitcoin de la zero?

Hoback: Ei bine, cele două lucruri pe care le-ai spus pot coexista. Puteți fi un programator super geniu care este autodidact și nu are un furnir profesional în codul lor. Și așa a fost descris inițial codul. Și, de fapt, cred că asta ajută la deblocarea unei mari părți din această poveste. Și a deblocat multe pentru mine.

Ceva la care mă tot întorceam este că codul original nu arăta ca și cum ar fi fost făcut de un dezvoltator profesionist. Și sunt sigur că oamenii ar dezbate asta. Și am pus programatori profesioniști de C++ să revizuiască codul, să revizuiască codul suspecților și să se asigure, știi, că erau cineva care ar fi putut scrie asta.

Ar fi putut cineva când era tânăr să scrie asta? Da. Cred că are mai mult sens. Ei nu au de fapt putere și proeminență și prestigiu. Ei sunt doar cineva de care nu ai mai auzit până acum. Iar anonimatul îți permite de fapt să crezi că ar putea fi un criptograf celebru și nu un puști încă în școală.

CNN: Deci, să presupunem că teoria ta este corectă și că este vorba de Peter Todd. De ce credeți că a acceptat să fie intervievat în acest documentar dacă ascundea acest secret incredibil?

Hoback: Cred că există o psihologie a acestor indivizi care au făcut ceva care are un impact masiv în lume - au creat aceste mișcări globale masive - și ei ascund secretul. Imaginează-ți că tu ai ascunde acel secret. Ți-ai dori să fii creditat pentru el? Și la un moment dat poate ai crede: Hei, am scăpat atât de mult timp cu asta. Să apari în fața camerei și să vorbești cu tipii ăștia va fi probabil o acoperire și mai bună. Cine ar crede că Satoshi chiar ar apărea în fața camerei?

Și dacă te uiți la Peter Todd în special ... el este într-adevăr în teoria jocurilor. E foarte interesat de crearea de identități alternative. Și îi place jocul de-a șoarecele și pisica. Îi place să fie mai deștept decât oamenii și trebuie să demonstreze că e cel mai deștept tip din cameră. Cred că asta e o parte din motivul pentru care s-a dus la cameră.

Cine sunt Adam Back și Peter Todd și ce legături au cu Bitcoin

CNN: În finalul filmului, vă confruntați cu Peter Todd. Cum a fost acea zi pentru tine? Și cât timp ați fost în contact cu el înainte de a vă pune la punct teoria?

Hoback: Prima dată când l-am întâlnit pe Peter Todd a fost cu CEO-ul Blockstream și des zvonitul „creator Bitcoin”, Adam Back, de fapt. Adam mi-a făcut cunoștință cu Peter. A fost la una dintre aceste conferințe Bitcoin în Letonia. Și când Adam te prezintă cuiva, îi acorzi atenție. De aceea am filmat prima scenă cu ei doi și maimuța spațială. Dar nu știam cu adevărat cine era Peter Todd la acea vreme.

Și am avut această scenă. Mi-am zis: Bine, cred că poate e un actor în toate astea. Nu l-am investigat în profunzime la acel moment. Nici măcar nu era pe radarul meu. Dar pe măsură ce trecea timpul, poate un an sau cam așa ceva mai târziu am filmat câteva scene împreună și m-am întrebat... Roger Ver (primul investitor în Bitcoin) susține că poate lucrează pentru guvern. Să interogăm puțin acest lucru. Asta m-a forțat să mă uit din ce în ce mai mult la trecutul lui Peter Todd. Dar abia după ce am pus cap la cap această întrebare despre natura codului. Si m-a facut sa ma simt ca: Bine, poate că de fapt nu este Adam.

Adam a avut parte de multă atenție nedorită în ultima vreme. El nu vrea să fie perceput ca Satoshi. Și o parte din această atenție a venit de la Peter. Peter are chiar un tweet vechi în care spune: „pro-tip, dacă vrei să creezi o monedă revoluționară, ar trebui să înscenezi cuiva”. Și cred că Adam se săturase să îi fie înscenat. Așa că, atunci când urmăriți secvența finală, cred că reacția sau lipsa de reacție a lui Adam și reacția lui Peter sunt, într-un fel, mai revelatoare decât probele în sine.

CNN: V-ați temut că HBO nu vă va permite să îl numiți pe Peter Todd ca suspect principal?

Hoback: În film prezentăm doar toate dovezile, știi? Totul este faptic. I-am dat lui Peter Todd toate oportunitățile de a contrazice afirmațiile, de a le explica. Știi tu, să spună: Hei, eu nu sunt în spatele acestor lucruri. El nu a profitat de această ocazie. De fapt, el este singura persoană pe care am intervievat-o care pretinde că este Satoshi. Știi, face parte din teoria sa de joc, dar, de asemenea, el este singurul care o face.

Desigur, am făcut o verificare amănunțită a faptelor și, bineînțeles, am verificat acest lucru cu avocații noștri. Dar, știi, totul în asta este real. Îi urmăriți reacția în timp real. Nu cred că a existat vreodată vreo îngrijorare, deoarece cazul pe care îl prezentăm se bazează în întregime pe dovezi.

Răspunzând la dezmințirea lui Todd, Hoback a declarat pentru CNN că Todd „ar trebui să vadă filmul înainte de a face astfel de comentarii”.

„A avut peste un an să se pregătească pentru acest moment”, a declarat Hoback pentru CNN. „Peter are o teorie a jocului de nivelul următor. Reacția lui nu mă surprinde deloc”.

Hoback a remarcat, de asemenea, Todd în documentar a sugerat Adam Back a fost Satoshi Nakamoto. „Așa că ar trebui să reflecteze asupra declarației sale, având în vedere cât de dispus a fost să îi implice pe alții că ar fi Satoshi”, a adăugat Hoback.