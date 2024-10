Andrei Muraru: „Din martie sau aprilie 2025, românii vor merge fără vize în SUA”. Ce trebuie să facă cu 72 de ore înainte de zbor

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a anunțat în exclusivitate în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, că, începând din martie sau aprilie 2025, românii vor putea merge fără vize în Statele Unite. Acesta a explicat apoi că România va face parte din programul Visa Waiver. Acest lucru va presupune ca românii care vor să meargă în Statele Unite vor avea nevoie doar de o autorizație electronică de călătorie, pe care trebuie să o achiziționeze cu cel puțin 72 de ore înainte de zbor.

„România îndeplinește formal toate criteriile tehnice pentru a face parte din programul american de scutire de vize și ne așteptăm ca partea americană să facă acest anunț în cursul lunii ianuarie și intrarea efectivă în program să se producă în martie sau aprilie 2025. Deci din martie sau aprilie 2025, românii vor putea călători fără vize în Statele Unite”, a anunțat Andrei Muraru.

Ambasadorul României în SUA a explicat apoi că românii vor trebui să își ia o autorizație electronică de călătorie cu cel puțin 72 de ore înainte de a se îmbarca în avion.

„Acest program Visa Waiver are în acest moment 42 de state 41, plus Qatarul, care a fost anunțat în urmă cu câteva zile. Și cetățenii acestor țări pot intra pe teritoriul american cu condiția să aibă o autorizație electronică de călătorie, adică să se înregistreze într-un sistem online cu cel puțin 72h înainte de a se îmbarca spre Statele Unite în avion. Această autorizație electronică de călătorie este după același principiu al unei vize electronice, doar că este mult mai ieftină, cu 21 dolari. Nu trebuie să mai mergi la un interviu la Consulatul American de la București sau la orice consulat al Statelor Unite în lume și îți permite intrarea pe teritoriul american timp de 2 ani, pentru ședere de până la 90 de zile, cu un număr nelimitat de intrări și ieșiri. Evident că partea americană, ca și partea română, vor construi împreună o campanie publică care să informeze românii cu privire la acest sistem”, a explicat Andrei Muraru.

Ce trebuie să facă cei cărora le este refuzată emiterea unei autorizații de călătorie

Ambasadorul României în SUA a spus că procentul de refuzare al emiterii unei autorizații de călătorie este foarte mic, dar cei care sunt în această situație vor fi redirecționați către Ambasada Statelor Unite, unde vor da interviu pentru viză.

„Se fac verificări automate de către partea americană. Există un sistem de corelare a bazelor de date cu partea română și cine este refuzat de la emiterea acestei autorizații de călătorie este îndrumat spre Ambasada Statelor Unite pentru a urma acest proces pentru o viză cu interviu. Dar procentul celor care primesc această autorizație electronică de călătorie este foarte mare, peste 90%”, a mai explicat Andrei Muraru.

De asemenea, ambasadorul a precizat că cine are deja o viză valabilă pentru SUA în momentul în care România va intra în programul Visa Waiver, nu va trebui să mai obțină acea autorizație electronică de călătorie.

„Important de precizat este că cine are o viză valabilă în acest moment sau va avea în momentul în care România va intra în programul Visa Waiver, valabilă pe 10 ani așa cum se emit aceste vize acum, aceste vize își continuă valabilitatea până la expirarea lor. Deci cine are o viză pentru Statele Unite nu mai are nevoie de formular”, a mai spus Andrei Muraru.