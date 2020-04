Andrew Jack, actorul din „Star Wars”, a murit din cauza infecției cu coronavirus

Andrew, în vârstă de 76 de ani a murit marți întrun spital din Surrey, Marea Britanie. Conform impresarului său, actorul nu a avut ocazia să își vadă soția pentru ultima dată, din cauza faptului că aceasta este în carantină, în Australia.

Actorul a jucat rolul generalului Ematt în Star Wars și a lucrat ca antrenor de voce pentru filme de succes, precum „The Avengers”, „The Lord of the Rings” și „Guardians of the Galaxy”, informează CNN.

Din păcate, conform impresarului său, este posibil ca actorul să nu aibă parte de o înmormântare organizată de familie.

