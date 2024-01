Cauza izbucnirii incendiului de la Ferma Dacilor, o nouă ipoteză. Angajat: ”Nu am niciun dubiu! Nu s-a gândit nimeni că lucrurile vor scăpa de sub control și vor muri oameni!”

Cornel Dinicu este audiat din nou de procurori. Patronul de la Ferma Dacilor are o nouă ipoteză în legătură cu modul în care s-a produs incendiul din a doua zi de Crăciun, în care opt oameni au murit.

Anchetatorii vor să îl audieze pe Cornel Dinicu în cazul noii variante pe care patronul a înaintat-o procurorilor. Mai exact cea în care a spus că, de vină pentru tragedia de la Ferma Dacilor, ar putea fi doi cetățeni moldoveni, angajați ai pensiunii, care ar fi putut să pună intenționat foc.

De altfel Cornel Dinicu a încercat sa indice cât mai multe variante procurorilor, variante care ar fi putut duce la moartea celor 8 persoane de la Ferma Dacilor.

Mai multe persoane au fost arestate sau puse sub control judiciar

Cornel Dinicu este în arestul IPJ de la Câmpina din 3 ianuarie, sub acuzația de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru. În arest la domiciliu se afla și Vitomir Adrian Ristin și Adelina Elena Ilie, implicați în administrarea complexului turistic de la Tohani.

Între timp, ancheta Ferma Dacilor a ajuns și la liderii locali. Procurorii au emis, miercuri seară, ordonanțe de plasare sub control judiciar pe numele primarului comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, și pe numele fostului primar Constantin Lungu, inculpați în dosarul în care sunt investigate cauzele incendiului de la Ferma Dacilor în care opt oameni au murit. De asemenea, șefa serviciului urbanism a fost arestată preventiv.

Citește și: "Nu avem cuvinte, suntem toți dărâmați" | Ultimele trei victime de la Ferma Dacilor, conduse pe ultimul drum: Tatăl și cei doi fii pe care a încercat să îi salveze din incendiu

Un angajat al Fermei rupe tăcerea

Un angajat al fermei a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre varianta unei mâini criminale, dar și care ar fi fost interesul în care să fi dus la o astfel de tragedie.

Angajat: Incendiul a pornit pe o suprafață destul de mare, nu cu un focar care s-a extins... Fumul și gazele care rezultă din materialele plastice arse, e un foc fără flacără mare, te intoxică, deci nu-i vorba de monoxid de carbon, e un gaz foarte toxic și îți anihilează toate reacțiile.

Reporter: Concret, ați folosit expresia soluții inflamabile...

Angajat: Da, nu am niciun dubiu ca s-a folosit o substanță inflamabila! Eu am fost în doua teatre de război unde am văzut acțiunea napalmului, de exemplu... Nu pot să vă spun că a fost napalm, dar a fost o substanță inflamabilă puternică....

Vezi și: Imagini din interiorul pensiunii "Ferma Dacilor", după incendiul devastator. Jurnaliștii Antena 3 CNN, investigație în locul în care au murit opt oameni: "Focul ardea în două părți"

Reporter: Ce argumente aveți?

Angajat: Pompierii au văzut, deci nu numai eu, că ardea piatra! Evident că acolo a fost o substanță inflamabilă care ardea. O piatra nu e inflamabilă, nu poate să ardă așa, din senin...

Reporter: Cine ar fi fost în stare să facă așa ceva?

Angajat: Știți, aici e o altă zonă unde am o părere proprie, dar...

Reporter: Cineva din interior?

Angajat: Credința mea este, probabil a lui Cornel nu e asta, credința mea e că s-a încercat, cu necazul ăsta, atragerea cuiva într-un scandal...

Reporter: Unei persoane cu o funcție înaltă?

Angajat: Bănuiesc că da!

Reporter: Lucrează în armată?

Angajat: Lucrează în armată! Am văzut cu 2-3 zile înainte o încercare de scandal mediatic în legătură cu această persoană și am văzut, și a doua zi, aceeași încercare a unui domn care cerea demisii. Uitându-ma și eu și înțelegând importanța funcției acestui om....

Reporter: Pentru așa un interes să moară atâția oameni?

Angajat: Bănuiesc, și este confirmat și de alți foști colegi, că nu s-a gândit nimeni că lucrurile vor scăpa de sub control și vor muri oameni. Iar Cornel avea profilul perfect...

Cornel Dinicu, plângere penală

Principala ipoteză pe care merg anchetatorii este cea suprasolicitării rețelei electrice.

Cornel Dinicu susține că vrea să fie alături de familie în aceste momente dificile pentru ei și totodată să colaboreze cu procurorii pentru a se afla adevărul în ceea ce privește declanșarea incendiului de la Ferma Dacilor.

Patronul pensiunii a depus și o plângere penală în acest sens, deoarece este convins că cineva a dat foc intenționat.