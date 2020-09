ANTENA3.RO LIVE. Cardiologul Silviu Ionel Dumitrescu, sfaturi pentru pacienții cu boli cardiovasculare în perioada pandemiei

O jumătate de an de pandemie în România, aproape. O jumătate de an în care am vorbit mult despre sănătate și spitale, mai puțin însă despre oameni.

La început bolnavii cronici s-au ferit să meargă la consultațiile obișnuite, situația unora s-a agravat. În România, peste 60% dintre decese sunt provocate de bolile cardiovasculare, așa că astăzi, la Antena 3 Live, cardiologul Silviu Ionel Dumitrescu vine să vorbim despre pacienții cu aceste afecțiuni și despre ce trebuie să știe aceștia în perioada pandemiei.

Pentru că nu se va opri aici, probabil și toamna va fi un sezon complicat, așa că e bine să ne pregatim din timp. Vă astept astăzi, la ora 15.00.

Antena 3 a lansat un nou proiect: “antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Emisiunea are loc în fiecare joi, de la ora 15:00 LIVE pe antena3.ro şi pe https://www.facebook.com/Antena3Romania/.



Arhiva emisiunilor poate fi găsită pe pagina de Youtube/antena3.ro.