Antena3.ro LIVE. The Cozonac - secretul cozonacului de succes

Eu mă consider o persoană avizată în domeniul degustării cozonacului, am mai multe surse pe short list, dar anul trecut, de Crăciun, am descoperit The Cozonac.

Foarte aproape de cel al bunicii mele, ceea ce înseamnă desigur perfecţiune.

Am descoperit cozonacul pentru că am citit pe Facebook că există un băiat care face cozonaci. Şi s-a umplut bula mea de cozonaci de la el. Aşa că l-am chemat la Antena3.ro LIVE, la ora 15.00, să vorbim despre secretul cozonacului de succes şi în general despre un fel de antreprenoriat online care tot răsare pe ici, pe colo, prin diverse aplicaţii şi platforme.

