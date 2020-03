Anunț important privind decretarea stării de urgență în România. Măsuri luate de autorități LIVE TEXT și VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a spus că declară stare de urgență începând de luni. Prin instituirea stării de urgenţă se vor putea aloca mai uşor bani în domeniul sănătăţii, a spus şeful statului.

"Am decis să decretez stare de urgență la începutul sătpămânii viitoare. Guvernul va putea aloca mai mulți bani pentru medicamente, pentru aparatura necesară. Această situație va permite să se realizeze achiziții", a spus Iohannis sâmbătă seara.

Marcel Vela declarații LIVE

-Bună ziua tuturor. Președintele României a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență în România. E o măsură pe care multe țări europene, afectate de coronavirus, au luat-o în interesul cetățenilor lor.

-Începând de aseară am lucrat non-stop pentru a transmite azi premierului, spre aprobare, nota pentru fundamentare ce va fi prezentată domnului președinte în vederea emiterii decretului.

-Știu că starea de urgență presupune pentru toți schimbarea modului de viață, dar și un moment de frică și neînțelegere. Acest lucru e pentru binele tuturor.

-Vreau să fac un apel la calm și solidaritate. E momentul să fim uniți, toleranți și să ajutăm fiecare, după puteri.

-Starea de urgență ne va permite să luăm cele mai potrivite măsuri pentru prevenirea coronavirusului.

-E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dvs. Trebuie să acționăm cu calm, cu responsabilitate și cu grijă față de cei din jur. Fiecare dintre noi poate contribui.

-Vă rog să evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, susțineți eforturile autorităților. Cu toții acționăm pentru limitarea infecției cu noul virus.

-Situația e sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp, am suspendat transporturile din Italia, am închis școlile, am limitat întâlnirile publice.

-Cu privire la acest subiect de măsuri luate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în ședința de ieri a fost aprobat planul prin care am stabilit câteva criterii. Hotărârea e afișată pe site, dar pentru că sunteți acum în direct vă citez câteva lucruri aprobate, care clarifică unele aspecte:

-Am făcut recomandări pentru membrii echipelor de intervenție care merg la persoane aflate în izolare, astfel încât să fie protejați în momentul în care, la apelul acestor persoane, intervin pentru a repara rețelele de utilități, de telefonie, de energie electrică, de alimentare cu gaz.

-Am clarificat și ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat. Cred că e foarte important să vă citesc aceste criterii

-Contactul apropiat e definit ca: persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient infectat cu COVID-19.

-Persoana care a avut contact fizic direct cu un cetățean infectat cu coronavirus. De exemplu, o strângere de mână neurmată imediat de igiena mâinilor.

-Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19.

-Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COIVID-19 la o distanță mai mică de 2 metri și pe o durată de peste 15 minute

-Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient cu COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și pe o durată de peste 15 minute

-Persoana din rândul personalului medico-sanitar care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19.

-O altă decizie importantă luată ieri a fost cu privire la limitarea unor lucruri pe care până acum am evitat să le luăm.

-Se aprobă instituirea izolării la domiciliu în locația declarată la intrarea în țară pentru o perioadă de 14 zile pentru toate persoanele asimptomatice venite din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri de infecții cu COVID-19, începând de astăzi, ora 21, ora intrării în România, fie pe cale aeriană sau rutieră.

-Se va extinde măsura carantinării pentru toți cei care vin din țările carantinate, actualizate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și publice pe site-ul INSP.

-Se suspendă până pe 31 martie organizarea târgurilor de autoturisme

-Vă mulțumesc pentru susținere. Urmează zile complicate pentru medici, pompieri, jandarmi. Le mulțumesc pentru implicare. Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a le asigura resurselor. Cetățenii să rămână acasă. Profesioniștii vor găsi cele mai bune soluții pentru români.

Știre în curs